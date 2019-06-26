Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Синоптики снова прогнозируют в Киеве 30-градусную жару

26 июня, 08:49

Осадков не предвидется

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Киеве в среду, 26 июня, будет сухая, облачная погода, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем поднимется до +28...+30 градусов, ночью будет +15...+17 градусов.

Напомним, как ранее сообщали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в столице до 27 июня сохранится чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность. Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

В связи с высокой температурой, которая уже удерживается почти месяц, врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.


А тем временем в некоторых областях погода преподнесла снова неприятные "сюрпризы" украинцам. Так, из-за сильного ветра и грозы десятки населенных пунктов остались без света. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, погода, жара

Вы сейчас просматриваете новость " Синоптики снова прогнозируют в Киеве 30-градусную жару". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В среду по всей Украине будет очень жарко

Вчера, 16:25

В основном на большей части территории страны будет сухо

Жара в Украине снова вытесняет дожди: синоптики рассказали, где еще будет мокро

Вчера, 09:22

В некоторых областях сегодня прилично "покапает", а местами даже "ударит" град и сильный ветер

Жара в Киеве спадет на несколько градусов

Вчера, 08:28

Дождей ни в столице, ни по области не прогнозируют

Как обитатели Киевского зоопарка спасаются от летней жары – видео

24 июня, 17:35

Львы прогуливаются под тропическим "душем", а тигр плавает в бассейне

Умер Андрей Харитонов - биография, фильмы и семья актера

Зеленского предупредили о приближении Третьего Майдана

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Первый темнокожий депутат. Чем известен новый соратник Зеленского

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть

Легенда Динамо Блохин перенес операцию

Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа

Названа самая вредная пищевая привычка

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

"Идет борьба разных групп во власти": интервью с грузинским политологом о протестах в Тбилиси

24 июня, 07:51

По словам Гелы Васадзе, власть в Грузии идет на непринципиальные уступки протестующим

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

Названа нация, которая напивается больше всех в мире
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь