Синоптики снова прогнозируют в Киеве 30-градусную жару

Осадков не предвидется

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Киеве в среду, 26 июня, будет сухая, облачная погода, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем поднимется до +28...+30 градусов, ночью будет +15...+17 градусов.

Напомним, как ранее сообщали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в столице до 27 июня сохранится чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность. Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

В связи с высокой температурой, которая уже удерживается почти месяц, врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

А тем временем в некоторых областях погода преподнесла снова неприятные "сюрпризы" украинцам. Так, из-за сильного ветра и грозы десятки населенных пунктов остались без света. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Синоптики снова прогнозируют в Киеве 30-градусную жару". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"