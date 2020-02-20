Синоптики сообщили, какая погода ждет киевлян

Днем температура воздуха в столице поднимется до +6...+8 градусов

В Киеве в четверг, 20 февраля, ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем температура воздуха будет +6...+8 градусов, ночью прогнозируют до 0...+2 градуса.

Такая же погода будет и по всему региону.

В Мироновке, Белой Церкви днем температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов, ночью ожидается -1...+1 градус.

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В Яготине, Барышевке, Фастове, Вышгороде и Тетереве днем будет +5...+7 градусов, ночью -1...+1 градус.

В Чернобыле и Борисполе днем будет +6...+8 градусов и ночью температура ожидается на уровне 0...+2 градуса.

Напомним, что в Киеве погода побила уже шестой температурный рекорд февраля. Так, 18 февраля в столице был превышен на 0,9 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С. Этот рекорд с 10 февраля начал в столице метеорологическую весну.

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