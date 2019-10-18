Синоптики уточнили, какая погода ждет киевлян на выходных

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве, где погода в октябре побила уже три температурных рекорда, на выходных сохранится солнечная и сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 19 октября, температура воздуха днем поднимется до +20...+22 градусов. Ночью будет +7...+9 градусов. Такая же погода ожидается по всей Киевской области.

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В воскресенье, 20 октября температура воздуха будет до +20...+22 градусов днем и до +7...+9 градусов ночью. Ясная и теплая погода будет и в области.

Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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