Синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве в пятницу, 17 января, ожидается сухая погода с переменной облачностью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В первой половине дня в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет -1...-3 градуса. Ветер северный, 3-8 м/c.

Такая же погода будет по всему региону.

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Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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