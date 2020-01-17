Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

17 января, 08:59

Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет -1...-3 градуса

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве в пятницу, 17 января, ожидается сухая погода с переменной облачностью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В первой половине дня в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет -1...-3 градуса. Ветер северный, 3-8 м/c.

Такая же погода будет по всему региону.

Реклама

В тренде
Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве: самые яркие видео

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
В Киеве снова заметили разгуливающего по заснеженным улицам лося
В Киеве снова заметили разгуливающего по заснеженным улицам лосяДругие новости
В Киеве на крыше 16-этажки обнаружили церковь-надстройку
В Киеве на крыше 16-этажки обнаружили церковь-надстройкуДругие новости
Крушение самолета в Иране: украинка возвращалась от дочери
Крушение самолета в Иране: украинка возвращалась от дочериУкраина
В Киеве объявили желтый уровень опасности: названа причина
В Киеве объявили желтый уровень опасности: названа причинаДругие новости
Тигров, брошенных на Жуковом острове, увезли из Киева в новые дома (фото и видео)
Тигров, брошенных на Жуковом острове, увезли из Киева в новые дома (фото и видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...