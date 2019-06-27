Синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве на День Конституции

Ранее на пятницу прогнозировали до +20 градусов, однако теперь речь идет о +14

Фото: Сегодня

Синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве на пятницу, 28 июня, когда в столице и по всей стране будет отмечаться День Конституции.

Согласно данным Укргидрометцентра, в Киеве в пятницу ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Также в этот день будет облачная погода с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без осадков. Температура ночью 8-10°, днем 12-14°. Ранее сообщалось, что в столице будет теплее – дневную температуру обещали на уровне до 20°, а ночную – 15°.

Напомним, что в 2019 году День Конституции приходится на пятницу. А это значит, что украинцы получают три выходных дня подряд: с 28 по 30 июня включительно. Кроме того, предпраздничный рабочий день 27 июня сокращен на 1 час.

Отметим, что в четверг, 27 июня, на Киев и пригород обрушился сильнейший ливень. В результате непогоды на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. При этом на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд. Кроме того, подобные инциденты произошли в нескольких районах столицы. Также на киевских дорогах – многокилометровые пробки и более 15 ДТП.

Фото и видео мощного ливня в столице смотрите в подборке новостей "Сегодня".

Ранее мы подробно писали о последствиях непогоды в Буче и Ирпене.

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