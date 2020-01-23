Сиротами остались две девочки: в Белой Церкви похоронили погибшего героя

Фото: "Сегодня"

В среду, 22 января, под Киевом, в Белой Церкви, состоялись похороны военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Валерия Закусило, который погиб в жестоком бою 18 января в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Погибшему было 32 года. Без отца остались двое дочерей – Анджелина и Адель.

А в Луцке похоронили молодого ветерана – Сергея Денисюка, который в свои 24 года сумел выжить в жестоких боях на Донбассе в рядах добровольцев "Азова", но не справился с воспоминаниями и покончил с собой.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепропетровской области простились с бойцом ВСУ Романом Беспалым, которого боевики взяли в плен в мае 2019 года и чье обезображенное тело – со следами пыток и вырезанными органами оккупанты вернули родным в ноябре.

Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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