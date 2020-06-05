Ситуация с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга Кличко

По состоянию на 5 июня в столице подтверждены 3 292 случая инфицирования коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 5 июня, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

Смотрите прямую трансляцию:

Реклама

Напомним, по состоянию на 5 июня в столице подтверждены 3 292 случая инфицирования коронавирусом, из которых за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 82 человек.

В Киевской области подтверждено 1711 случаев заражения коронавирусом (в т.ч. 125 детей и 338 медработников). Новых случаев за последние сутки – 38. Из них на стационарном лечении – 228, на самоизоляции – 1483. Выздоровели 472 человека (в т.ч. 36 детей). За время пандемии умерли 37 человек.

Отметим, что с 1 июня в столице открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры, детско-юношеские спортивные школы. Возобновили работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. Кроме того, с 5 июня в Украине возобновляется внутреннее авиасообщение, и столичный аэропорт "Борисполь" отправит сегодня два рейса – в Одессу и Днепр.

Также смотрите в сюжете, как в столице открывались ТРЦ:

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама