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Ситуация с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга Кличко

5 июня, 12:01

Наталья Руда Наталья Руда

По состоянию на 5 июня в столице подтверждены 3 292 случая инфицирования коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 5 июня, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

Смотрите прямую трансляцию:

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Напомним, по состоянию на 5 июня в столице подтверждены 3 292 случая инфицирования коронавирусом, из которых за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 82 человек.

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В Киевской области подтверждено 1711 случаев заражения коронавирусом (в т.ч. 125 детей и 338 медработников). Новых случаев за последние сутки – 38. Из них на стационарном лечении – 228, на самоизоляции – 1483. Выздоровели 472 человека (в т.ч. 36 детей). За время пандемии умерли 37 человек.

Отметим, что с 1 июня в столице открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры, детско-юношеские спортивные школы. Возобновили работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. Кроме того, с 5 июня в Украине возобновляется внутреннее авиасообщение, и столичный аэропорт "Борисполь" отправит сегодня два рейса – в Одессу и Днепр.

Также смотрите в сюжете, как в столице открывались ТРЦ:

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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