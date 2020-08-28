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Ситуация с карантином и коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга Кличко

28 августа, 12:00

Наталья Руда Наталья Руда

В Киеве зарегистрировали уже 12 719 инфицированных коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 28 августа, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в городе.

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Напомним, что в Киеве по состоянию на 28 августа зафиксировано 12 719 инфицированных коронавирусом, из которых за сутки – 251. Кроме того, коронавирус унес жизни 187 человек. Девять человек умерли за последние сутки, что является самым высоким показателем за все время пандемии.

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Также коронавирус пошел в рост и в Киевской области. В регионе зарегистрировано 5 397 случаев инфицирования, из которых 92 случая – за последние сутки. Умерли 93 пациента, за сутки скончались два пациента. В связи с плохой динамикой ранее в Киевской областной государственной администрации пригрозили ужесточением карантина.

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Тем временем в Украине количество заболевших COVID-19 также рекордно выросло.

Отметим, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в школах Киева и области 1 сентября прозвучит первый звонок. Новости "Сегодня" писали о том, что школьные линейки отменили, а в школах ввели новые правила для учеников и родителей.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус брифинг

Источник: Сегодня

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