Ситуация с коронавирусом в Киеве 6 апреля: трансляция брифинга Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 6 апреля, проводит брифинг о ситуации с распространением в столице коронавирусной инфекции.

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Напомним, с 12 марта в Киеве детские сады, школы и университеты перешли на дистанционное обучение, а с 17 марта в городе объявили карантин – были закрыты кафе, рестораны, бары, ТРЦ, кинотеатры, бассейны, спортивные комплексы, рынки и ярмарки. Также отменили массовые мероприятия.

С тех пор ограничительные меры несколько раз ужесточали. В частности, с 6 апреля на пунктах въезда в столицу должен обязательно проводиться температурный скрининг. Также нельзя посещать парки, скверы, на улице можно ходить только поодиночке или вдвоем. Кроме того, в общественных местах нужно ходить только в маске и соблюдать дистанцию. Новости "Сегодня" подробно писали, какие нормы были ужесточены в столице с 6 апреля.

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Фото: COVID-19 Київ

Отметим, что нарушение карантинных мер карается штрафом от 17 тысяч гривен.

О ситуации с карантином и коронавирусом в мире смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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