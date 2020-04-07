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Ситуация с коронавирусом в Киеве 7 апреля: онлайн брифинга Кличко

7 апреля, 12:00

Наталья Руда

Мэр проводит ежедневный брифинг

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 7 апреля, проводит брифинг о ситуации с распространением в столице коронавирусной инфекции COVID-19.

Смотрите прямую трансляцию:

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Напомним, с 12 марта в Киеве закрыли детские сады, школы и университеты перешли на дистанционное обучение, а с 17 марта в городе объявили карантин – были закрыты кафе, рестораны, бары, ТРЦ, кинотеатры, бассейны, спортивные комплексы, рынки и ярмарки. Также отменили массовые мероприятия.

С тех пор ограничительные меры несколько раз ужесточали. В частности, с 6 апреля на пунктах въезда в столицу должен обязательно проводиться температурный скрининг. Также нельзя посещать парки, скверы, на улице можно ходить только поодиночке или вдвоем. Кроме того, в общественных местах нужно ходить только в маске и соблюдать дистанцию. Новости "Сегодня" подробно писали, какие нормы были ужесточены в столице с 6 апреля.

В тренде
У Кличко рассказали, где в аптеках Киева можно купить маски

Фото: COVID-19 Київ

Фото: COVID-19 Київ

Отметим, что нарушение карантинных мер карается штрафом от 17 тысяч гривен.

Также смотрите, много ли нарушителей в Киеве:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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