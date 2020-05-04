Ситуация с коронавирусом в Киеве и карантином: трансляция брифинга Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 4 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице и карантином.

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Ранее 4 мая несколько десятков владельцев столичных кофеен провели митинг под зданием Киевской городской государственной администрации с требованием ослабить для них карантин и разрешить работать. Протестующие отметили, что им удалось провести переговоры со столичным мэром и Виталий Кличко пообещал, что уже с завтрашнего дня кофейни смогут работать на вынос, соблюдая все санитарные нормы.

Отметим, что в столице по состоянию на 4 мая коронавирус лабораторно подтвержден у 1535 человек. За время пандемии в Киеве умерли уже 26 человек.

Также напомним, что в Украине карантин официально введен до 11 мая, однако в ряде регионов местные власти его смягчили. В частности, ранее разгорелся конфликт вокруг ситуации в Черкассах – там городские власти решили ослабить ограничительные меры с 1 мая. В итоге по этому факту правоохранители открыли уголовное производство.

Кроме того, смотрите в сюжете, как карантин изменил жизнь украинцев:

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