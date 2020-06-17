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Ситуация с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга Кличко

17 июня, 12:05

Наталья Руда Наталья Руда

По состоянию на 17 июня в столице зафиксировано 4026 случаев инфицирования коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 17 июня, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

Смотрите прямую трансляцию:

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Напомним, по состоянию на 17 июня в столице зафиксировано 4026 случаев инфицирования коронавирусом, в Киевской области – 2078 случаев. Больше всего случаев заражений в регионе подтверждены в Обуховском районе (256), в Киево-Святошинском районе (487), в Бориспольском районе (90). За время пандемии умерли 39 человек.

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Всего в Украине на 17 июня зарегистрированы 33 234 случая COVID-19, всего умерли 943 человека, из которых 31 – за минувшие сутки.

Отметим, что с 15 июня Украина запустила международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходит восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете.

Ранее на традиционном совещании на Банковой президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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