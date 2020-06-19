Ситуация с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 19 июня, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Напомним, по состоянию на 19 июня в Киеве зафиксировали 4 176 случаев инфицирования коронавирусом. В Киевской области подтверждены 2 142 случая заболевания COVID-19, новых случаев за последние сутки – 24. Больше всего случаев инфицирования в Обуховском районе (261), в Киево-Святошинском районе (503), в Ирпене (111). Из них на стационарном лечении – 254, на самоизоляции – 1888. Выздоровели 994 человека (в т.ч. 78 детей). За время пандемии в регионе умерли 44 человека.

Отметим, что в Украине за прошлые сутки, 18 июня, зафиксировали 921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии.

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Ранее сообщалось, что в Киеве усилили проверки соблюдения ограничительных мер в магазинах, ресторанах, на транспорте. В частности, новости "Сегодня" писали о проверках пассажиров в метро.

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