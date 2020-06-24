Ситуация с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 24 июня, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Напомним, по состоянию на 24 июня в Киеве подтверждены 4528 случаев инфицирования коронавирусом. В Киевской области зафиксировали 2332 случая заболевания COVID-19, новых случаев за последние сутки – 47. За время пандемии умерли 47 человек.

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Отметим, что всего по Украине на сегодняшний день коронавирусом заразились 39 014 человек, при этом только за сутки COVID-19 диагностировали у 940 украинцев. Это самое большое число зараженных коронавирусом за сутки с начала эпидемии в Украине.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве кафе, барам и ресторанам наконец разрешили принимать гостей внутри помещений, а не только на летних площадках. Согласно списку требований по работе заведений общественного питания, посетители могут войти в общепит только в сопровождении персонала. На входе могут измерять температуру. Если она будет повышена либо у человека есть признаки ОРВИ – в заведение не пустят. Также обязательно соблюдение масочного режима при входе и перемещении по заведению.

Также смотрите, что делать, если вас заразили:

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