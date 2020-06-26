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Ситуация с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга Кличко

26 июня, 12:02

Наталья Руда Наталья Руда

Мэр рассказывает о ситуации с COVID-19 в столице

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 26 июня, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Смотрите прямую трансляцию:

Напомним, что по состоянию на 26 июня в столице коронавирус подтвердился у 4726 человек, за сутки умер один человек, таким образом, число общих летальных случаев увеличилось до 102. При этом Киев ставит новые антирекорды – за сутки COVID-19 обнаружили по меньшей мере у 113 человек.

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Напомним, в столице с 24 июня был ослаблен ряд ограничительных мер. В частности, заведениям общественного питания разрешили принимать посетителей внутри помещений. До этого рестораны и кафе работали только на летних террасах и по доставке.

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Отметим, что в Киевской области подтверждены 2419 случаев инфицирования коронавирусом (в т. ч. 195 детей и 449 медработников). Новых случаев за последние сутки – 46. За время пандемии умерли 48 человек.

Также смотрите в сюжете о тестировании на коронавирус в столице работников магазинов и заведений общественного питания:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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