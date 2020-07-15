Ситуация с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко проводит в среду, 15 июля, брифинг о ситуации с распространением в столице коронавируса.

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Напомним, по состоянию на 15 июля в столице подтверждены 6 497 случаев инфицирования коронавирусом, из которых за минувшие сутки – 147 случаев. В Киевской области за время эпидемии коронавирусом заразились 3 128 человек.

Всего в Украине коронавирус диагностировали у 55 607 украинцев. Инфекция уже унесла жизни 1427 наших граждан (15 за последние сутки). Выздороветь удалось 28 131 инфицированному (977 за последние сутки).

В тренде Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицы

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Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что адаптивный карантин, который по решению Кабмина будет действовать до 31 июля, возможно, продлят еще на неопределенный срок. По его мнению, карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к высокому росту заболеваемости. При этом он отметил, что бизнес, как и раньше, будет работать.

Также новости "Сегодня" писали, что Кличко пригрозил снова ограничить в столице работу транспорта, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться.

Отметим, что на фоне коронавируса в Китае зафиксировали еще одну смертоносную инфекцию – бубонную чуму:

Бубонная чума атакует. Коронавирус может заменить новая пандемия?

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