Ситуация с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 10 июня, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Напомним, что Украина с 10 июня переходит к новому этапу ослабления карантина – разрешается проведение культурных мероприятий, открытие отелей и баз отдыха. Вместе с тем, Киев и еще шесть регионов пока что не могут смягчить ограничительные меры.

Отметим, что по состоянию на среду в Украине зафиксировано 28 381 случай заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 525 случаев инфицирования, вчера – 463. 12 769 человек выздоровели (в том числе 2981 медработник), 833 – умерли (40 медиков). В столице на 10 июня – 3580 случаев инфицирования коронавирусом. В Киевской области подтверждены 1865 случаев, новых случаев за последние сутки – 29. Выздоровели 595 человек (в т.ч. 46 детей). За время пандемии умерли 38 человек.

Также новости "Сегодня" сообщали, что Министерство здравоохранения изменило подходы к выписке больных COVID-19 и снятию диагноза коронавирус после выздоровления.

О том, как украинцы придерживаются правил карантина, смотрите в сюжете:



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