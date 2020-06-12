Ситуация с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга Кличко

Городской глава уточнит, будут ли ужесточать карантин в столице

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 12 июня, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Напомним, по состоянию на 12 июня в столице коронавирус подтвержден у 3766 человек, в Киевской области – у 1931 человека. Всего в Украине на 12 июня зафиксировано 29753 случая заболевания COVID-19

Ранее сообщалось, что в столице не будут ужесточать карантин, но приняли решение усилить контроль за всеми субъектами, которые работают в закрытых помещениях. В первую очередь – это детские дошкольные заведения, заведения по подготовке к ВНО и городской транспорт. Так, в каждом из 10 районов Киева будут работать противоэпидемиологические группы. В их состав входят представители районных администраций, полиции, муниципальной охраны, управления благоустройства.

Напомним, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина, так как показатель количества больных на 100 тысяч жителей составляет более 15 человек, что выше нормы.

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