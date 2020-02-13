Скандал из-за панно в Киеве: в НАУ пояснили причину демонтажа

Фото: Ukrainian Modernism

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Киевляне обсуждают в социальных сетях демонтаж резного панно из дерева, которое 40 лет украшало холл Центра культуры и искусств Национального авиационного университета (НАУ).

"Изысканное резное панно из дерева, которое 40 лет украшало Центр культуры и искусства НАУ, демонтировали. Гигантское, искусно сделанное панно площадью 60 квадратных метров демонтировали в рамках типичного "евроремонта" для "осовременивания" ЦКИ. Сейчас панно, на котором изображены сюжеты с учеными, конструкторами, космонавтами и пилотами, находится в подвале одного из корпусов, сваленное как хлам", – написали на страничке сообщества Ukrainian Modernism в Facebook.

Фото: Ukrainian Modernism

Демонтаж панно там называют вандализмом. Они отмечают, что демонтированные части все же пронумерованы и есть надежда, что его не выбросят в мусор.

В НАУ сайту "Сегодня" прокомментировали причину демонтажа панно в Центре культуры и искусств. Там поясняют, что реализуют проект под названием "Easy people", для творческого развития молодежи.

"Этот проект делается для того, чтобы любой студент НАУ, мог прийти и без проблем в комфортных условиях научиться чему-то и реализовать свои творческие идеи и желания. Это касается обучению вокалу, современным танцам, видео- и аудио монтажу, компьютерному дизайну, участия в театральных постановках. А для правильной организации и запуска платформы необходимо создать не только все условия, но и соответствующую атмосферу. Именно поэтому сейчас здесь полным ходом идет ремонт и приготовление мощной базы для старта новой жизни в ЦКИ – делается студия звукозаписи, устанавливается монтажная для видеомонтажа и прочее", – поясняет сайту "Сегодня" Константин Тучин, директор Центра культуры и искусств НАУ.

Он добавляет, что ремонт делается чтобы каждый, кто заходит в стены ЦКИ НАУ, чувствовал себя комфортно и современно.

"Можно ли создать эту современную молодежную атмосферу в сером "советском" здании ДК (построенного в форме нагрудного значка комсомольцев), если ничего не изменить в здании? Ответьте сами на этот вопрос… Напомню, этот корпус строили студенческие бригады Министерства гражданской авиации СССР больше сорока лет назад к 60-летию ленинского комсомола. За три дня до запуска платформы (13 февраля – старт) откуда-то пошли новости и посты, что ничего менять нельзя. В частности, что нельзя трогать темно-коричневое деревянное панно в холле. Начали писать о его "высокохудожественной ценности". Я не искусствовед, но знаю, что перед тем, как его аккуратно демонтировать, был дан запрос в архив университета про автора и ценность панно. Выяснилось, что документов в архиве нет. Потому что до независимости Украины университет принадлежал министерству СССР и архивы, скорее всего, находятся в Москве. Кто хочет, может поехать и найти их, чтобы определить ценность панно", – отмечает Тучин.

Видео: Ксения Семенова

Несмотря на отсутствие документов, администрация университета при демонтаже аккуратно пронумеровала все составные части и сложила в теплое закрытое помещение под охраной. Была комиссия с главным инженером университета, проректором, инженерами и архитекторами, которая следила за правильностью демонтажа. Это было обсуждено и утверждено с администрацией университета.

"Никто не принимал решение самостоятельно. Нумерация частей панно делалась с целью правильного его монтажа в дальнейшем. Мы с уважением относимся к данному объекту. В будущем это панно планируется собрать в библиотеке НАУ или в переходе между корпусами. С точным местом пока не определились. Никто его не планирует сжигать, продавать или тащить себе на дачу. Панно в целости и сохранности. Оно будет радовать глаз в ближайшее время в новом месте", – пояснил нам Константин Тучин.

Видео: Ксения Семенова

Ранее новости "Сегодня" писали, что несколько лет назад в Киеве с фасада культового ресторана "Витряк" (просп. Академика Глушкова, 11) исчезло мозаичное панно под названием "Ветер" авторства украинских художников Аллы Горской, Виктора Зарецкого и Бориса Плаксия. Как рассказали "Сегодня" в заведении, мозаичное панно не демонтировали, а зашили спецгипсом. Позднее произведение вернули на фасад.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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