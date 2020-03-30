Скандал с эвакуацией с Бали: украинцев не предупредили об обсервации (видео)

Пассажиры самолета говорят, что перед вылетом в Киев их не предупреждали о необходимости проходить обсервацию

В международном аэропорту "Борисполь", который на данный момент является единственным действующим в Украине, продолжаются скандалы вокруг украинцев, которых эвакуируют из других стран.

30 марта в аэропорту приземлился чартер с туристами с Бали (следовал через Доху, Катар), среди которых 15 детей. Как сообщили сами туристы в своем видеообращении из самолета, перед вылетом с Бали их не предупредили о том, что по прилету в Киев они будут находиться в обсервации. По прилету их не выпускали из самолета и предложили проходить обсервацию за свои деньги в ряде гостиниц и в одном отеле бесплатно.

"Граждан Украины не выпускают из самолета. Всех не выпускают. Условие? Подписание некого документа, в котором идет речь о том, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и тд", – сообщил на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.

Фото этого документа появилось в Сети, а также документ с перечнем гостиниц для обсервации и расценками.

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Также в Telegram-канале "Харьков 1654" появилось видео одного из пассажиров с Бали:

Видео: Telegram-канал "Харьков 1654"

Вместе с тем канал также опубликовал видео условий в отеле "Козацкий", где предлагается бесплатная обсервация. В частности, на кадрах показан маленький номер, эвакуированные украинцы говорят, что в номерах холодно, а из номера выходить нельзя. Также из кранов течет ржавая вода.

Видео: Telegram-канал "Харьков 1654"

Видео: Telegram-канал Харьков 1654

Напомним, Кабинет министров на заседании вечером 29 марта принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти договорились с отелями о возможности организации в них мест для обсервации. Правда, о каких именно гостиницах идет речь, Зеленский не уточнил.

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