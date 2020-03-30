Скандал с эвакуацией украинцев с Бали и Дохи: что известно о судьбе прилетевших (видео)

Часть пассажиров уехали в отель на Майдане и показали условия обсервации, а остальные остаются в аэропорту

Эвакуированные в Киев с Бали украинцы продолжают сообщать подробности конфликта, который произошел на фоне того, что прилетевших в Украину людей заставляют проходить обсервацию в ряде гостиниц. Часть из них – платные и одна – бесплатная, но с платным питанием.

Как уже сообщали новости "Сегодня", украинцев доставили с Бали через Доху (Катар), не предупредив их о том, что по прилете в Киев они должны будут проходить обязательную обсервацию только в определенных местах. На фоне этого произошел конфликт и люди отказывались покидать самолет, пока с ними не будет достигнут компромисс в плане выбора места прохождения обсервации. В итоге под утро часть пассажиров самолета согласились поехать на обсервацию в отель "Козацкий" (с платным питанием) в центре Киева, а еще часть отказались и остались на борту самолета.

На данный момент в Сети появляются все новые видео того, как пассажиров пытались заставить покинуть самолет и уехать из аэропорта:

Кроме того, также происходили конфликты и внутри самолета между пассажирами и бортпроводницами:

В Министерстве обороны сообщили, что на данный момент в отеле "Козацком" уже разместили на обсервацию 100 человек, которые прибыли с Бали и Катара.

"Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер предосторожности. На них составлены административные протоколы", - говорится в сообщении Минобороны.

Также в ведомстве добавляют, что гостиница была 20 дней на карантине практически законсервированной.

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"Сейчас весь персонал отеля на месте. Все работают в защитных костюмах. Прибывшие с Бали и Катара украинцы должны соблюдать режим и находиться в номерах. Еда будет им предоставляться к номерам. Сейчас восстанавливаются все функции отеля по обеспечению всем необходимым тех, кто будет находиться в обсервации. Решается вопрос восстановления высокоскоростного Интернета", – уточнили в Минобороны, добавляя, что в отеле ожидается прибытие еще одной группы украинцев для обсервации.

При этом отель охраняют представители полиции, чтобы "никто не сбежал".

Кроме того, под гостиницей был замечен министр инфраструктуры Владислав Криклий, однако от комментариев он отказался.

Видео: PavlovskyNews

Вместе с тем прибывшие в гостиницу пассажиры с Бали в социальных сетях делятся впечатлениями от предложенных условий. В частности, уже сообщалось, что в номерах холодно, также появились фото хлеба с плесенью, предложенного гостиницей.

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Фото: Bali to Ukraine

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И фото другой еды:

Фото: Bali to Ukraine

Вместе с тем советник главы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что на данный момент пограничники в аэропорту "Борисполь" проводят "профилактические беседы" с теми эвакуированными украинцами, которые отказываются проходить обсервацию по предложенным сценариям.

"Есть и другая группа людей, которые до сих пор не осознают уровень угрозы, стоящей перед украинцами и всем миром. Они отказываются (от обсервации. – Ред.). И при этом даже не осознают, что этот вопрос и их собственной безопасности. Сейчас правоохранители и пограничники проводят с ними профилактические беседы. Применяем силу убеждения. В противном случае мы будем действовать исключительно в рамках своих полномочий во исполнение постановления правительства!" - написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Известно, что в самолете с Бали остаются 30 пассажиров.

Напомним, накануне в аэропорту "Борисполь" эвакуированные из Вьетнама украинцы пытались избежать обсервации из-за коронавируса COVID-19.

Также сообщалось, что по состоянию на 30 марта в Киеве уже 102 человека инфицированы коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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