Скандал со стройкой на крыше особняка в центре Киева: появились новые подробности

Один из департаментом КГГА обратился в прокуратуру и Национальную полицию

Фото: М. Кунец

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева отменил право на выполнение строительных работ на крыше старинного особняка на ул. Леонтовича, 1, напротив Владимирского собора. Ранее вокруг этого дома вспыхнул скандал, так как одна из владелиц квартир начала строить мансарду.

Как сообщила депутат Киеврады Ольга Балицкая на своей странице в Facebook, также Департамент также обратился в прокуратуру по поводу скандальной застройки.

"Теперь и Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля г. Киев наконец отменил право на начало выполнения строительных работ и регистрации декларации о готовности к эксплуатации, выданной этому человеку (владелице – ред.)! Да еще и обратился в прокуратуру города Киева и Национальной полиции о законности регистрации права собственности на ее квартиру", - написала Балицкая.

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Напомним, инспекция Департамента охраны культурного наследия КГГА ранее направила предписание с требованием приостановить проведение любых строительных работ на ул. Леонтовича, 1.

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