Скандал со стройкой на крыше особняка в Киеве: появилась реакция КГГА

В Департаменте охраны культурного наследия отметили, что строительные работы могут привести к разрушению дома

Фото: М. Кунец

Инспекция Департамента охраны культурного наследия КГГА направила предписание с требованием приостановить проведение любых строительных работ на ул. Леонтовича, 1, напротив Владимирского собора. Напомним, что ранее вокруг особняка на Леонтовича вспыхнул скандал, так как одна из владелиц квартир начала строить мансарду.

"По указанному адресу проводятся строительные работы по демонтажу перекрытия чердака и крыши, в пределах квартир № 12 и № 13, сооружение отдельных конструктивных элементов, а со дворового фасада в пределах этих квартир смонтирован балкон с непосредственной встройкой строительных конструкций во внешнюю стену дома", – уточняется в сообщении пресс-службы КГГА.

Там отметили, что указанные действия могут негативно повлиять на несущую способность конструкций или привести к разрушению как самого дома на Леонтовича, 1, так и соседних домов.

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"Стоит заметить, что к этому дому примыкает дом на ул. Хмельницкого, 27/1, с которым образуется единая плоскость фасада, и который занесен в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия (доходный дом, в котором жила художница Александра Экстер, работали известные деятели науки и искусств)", – добавили в КГГА.

Также в Департаменте отметили, что в ведомство не поступала документация по проведению строительных работ в части их воздействия на соседний дом, поэтому строительные работы должны быть приостановлены.

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