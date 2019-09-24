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Скандал со стройкой на крыше особняка в Киеве: появилась реакция КГГА

24 сентября, 15:12

В Департаменте охраны культурного наследия отметили, что строительные работы могут привести к разрушению дома

Фото: М. Кунец

Фото: М. Кунец

Инспекция Департамента охраны культурного наследия КГГА направила предписание с требованием приостановить проведение любых строительных работ на ул. Леонтовича, 1, напротив Владимирского собора. Напомним, что ранее вокруг особняка на Леонтовича вспыхнул скандал, так как одна из владелиц квартир начала строить мансарду.

"По указанному адресу проводятся строительные работы по демонтажу перекрытия чердака и крыши, в пределах квартир № 12 и № 13, сооружение отдельных конструктивных элементов, а со дворового фасада в пределах этих квартир смонтирован балкон с непосредственной встройкой строительных конструкций во внешнюю стену дома", – уточняется в сообщении пресс-службы КГГА.

Там отметили, что указанные действия могут негативно повлиять на несущую способность конструкций или привести к разрушению как самого дома на Леонтовича, 1, так и соседних домов.

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"Стоит заметить, что к этому дому примыкает дом на ул. Хмельницкого, 27/1, с которым образуется единая плоскость фасада, и который занесен в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия (доходный дом, в котором жила художница Александра Экстер, работали известные деятели науки и искусств)", – добавили в КГГА.

Также в Департаменте отметили, что в ведомство не поступала документация по проведению строительных работ в части их воздействия на соседний дом, поэтому строительные работы должны быть приостановлены.

Отметим, это уже не первый в этом году инцидент с перестройкой крыш в старинных зданиях. В мае этого года стало известно, что мужчина захватил чердак исторического дома на улице Паньковской и начал строить там восемь квартир! Ему удалось подделать решение Голосеевской РГА, в котором он якобы получал право пользования чердаком. На имущество наложен арест, следствие продолжается. За содеянное аферисту грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Киеве разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города. За последнее время это не первый случай махинаций с дорогой столичной недвижимостью. Как именно аферисты незаконно завладевают квартирами, нежилыми помещениями и даже целыми усадьбами, выяснили "Сегодня".

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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Источник: Сегодня

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