Скандал со светом: почему в Мариинском парке заменили фонари на 18 миллионов гривен

Фото: Αλέξανδρος τόμος

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В столице разгорелся скандал из-за замены столбов освещения в Мариинском парке, которые украшали аллеи зеленой жемчужины Киева с прошлого века. Столичные активисты негодуют, что осветительные столбы в парке заменили "ширпотребом из строительного супермаркета", при этом на работы потрачено более 18 миллионов гривен.

По мнению активистов, в парке должны были поменять только сами лампы на более современные, а столбы – оставить.

Столбы освещения в Мариинском парке до замены. Фото: Семен Широчин

Столбы освещения в Мариинском парке после замены. Фото: Семен Широчин

В коммунальном предприятии "Киевгорсвет" сайту "Сегодня" пояснили, что был проведен плановый капитальный ремонт освещения в Мариинском парке, согласно решению Киеврады от 13.12.2018 года. Проект прошел государственную экспертизу. Также на тендере была определена подрядная строительная организация, а новые столбы освещения были закуплены в Испании, поскольку по стилистике лучше всего подходят Мариинскому парку.

"Мы выполнили капитальный ремонт сетей наружного освещения в Мариинском парке с заменой ртутных и натриевых светильников на современные светодиодные светильники. Также были заменены опорные светильники на входе в парк, поскольку они находились в аварийном состоянии", – рассказал нам Владимир Круценко, гендиректор КП "Киевгорсвет".

Он добавляет, что по договору стоимость работ действительно составляет более 18 миллионов гривен.

"Эти деньги еще не оплачены, хотя все работы по Мариинском парку были выполнены до 31 декабря. Все замечание от активистов мы видим и слышим. Если допускаем ошибки, то обязательно их исправляем. Но, в данном случае, столбы освещения в Мариинском парке установлены испанские и полностью из чугунного литья. Их специально подбирали под общую стилистику Мариинского дворца. А то, что пишут, мол, столбы освещения – ширпотреб и куплены в одном из столичных супермаркетов – это ложь. Их привезли из Испании и растаможили, согласно действующих норм и правил", – говорит Круценко.

Он добавляет, что были пройдены все экспертизы, а также разработана проектная документация.

"В Мариинском парке были заменены старые опоры в количестве 187 штук. Старые столбы имели пластмассовую основу, и только часть кронштейнов на них была из чугунного литья. Кроме того, более 60 этих опор были существенно повреждены во время Революции достоинства в 2013-2014 годах. Новые парковые опоры – полностью из чугунного литья, имеют светодиодный светильник, а также они антивандальные", – добавляет Владимир Круценко.

Кстати, старые фонари, которые ранее украшали и освещали Мариинский парк, отправлены на утилизацию.

Напомним, ранее киевлян возмутили обновленные скульптуры львов у стен Мариинского дворца. Так, люди интересуются, куда реставраторы подевали старые изваяния и почему "украсили дворец гиббонами". В Государственном управдении делами также поясняли, что все работы на объекте проводились в соответствии с проектной документацией, которая была утверждена еще в 2007 году, когда было принято решение о реставрации Мариинского дворца.

Также новости "Сегодня" писали, что скандал вокруг реконструкции исторической улицы Кривой Вал разгорелся в Луцке. На ремонт выделили почти 5 млн гривен. Люди ждали, что на эти деньги отремонтируют, по крайней мере, коммуникации – им уже по 80 лет. Вместо этого – получили новые фонари и мостовую.

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