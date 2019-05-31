Скандал в больнице Боярки: медики отказались ухаживать за бабушкой известной актрисы

Медсестры не колют нужных лекарств, а палаты переполнены, хотя есть свободные

Фото: facebook.com/anastasiya.orujova.

В сети разгорается новый "врачебный" скандал: актриса Анастасия Оруджова рассказала о вопиющей ситуации, которая случилась с ее семьей в больнице Боярки.

Так, звезда проектов "Лига смеха", "Игры приколов" и актриса "Женского квартала" сообщила, что ее бабушке понадобилась срочная медицинская помощь и ее госпитализировали по прописке в Боярскую центральную районную больницу. Но врачи, по словам Анастасии, с самого начала не проявили к ее бабушке человеческого внимания.

"Начну с того, что работницы скорой нам сказали, что возьмутся перевозить бабушку только в том случае, если мы найдем мужчин, которые ее на носилках занесут в отделении, потому что у них такого персонала нет", – пишет у себя на страничке актриса.

По словам актрисы, медики из отделения негуманно относятся к своим пациентам.

"Я с такими жестокими людьми не сталкивалась никогда в жизни. Медсестра начала вводить антибиотик под сильным давлением, не проверив катетер! Возможно, часть препарата пошла под кожу, что вызывало жуткую боль у бабушки, она плакала и кричала, а медсестра в это время просто говорила, мол "такое болючее лекарство, терпите". Но, когда мама допросилась сменить катетер, то никакой боли введение этого же препарата не вызывало!", – возмущена Анастасия Оруджова.

Также она сообщила, что о любых назначениях, уколах и перевязках больные и их родные вынуждены просить сами.

"Бабушке вкололи только половину ее дозы инсулина, просто потому что медсестры так решили, так забыли, так заняты… Мама не могла никому докричаться, о том, что бабушке нужно сменить катетер, пока не пошло воспаление от него!", – пишет актриса.

Анастасия Оруджова. Фото: пресс-служба студии "95 квартал"

После того, как Анастасия и ее мама начали требовать от сотрудников больницы нормального отношения к их родственнице, к ним "применили другие методы".

"А теперь они начали намеренно выживать нас из больницы. Подселили пятого человека в палату, не предусмотренную для такого количества людей! И это при наличии свободных палат! Проходы между кроватями оставили по 20 см. А мама ночует на лавочке! Но самое ужасное, что все эти "медики" понимаю, что они делаю и никого не боятся. Один из них нам сказал: "…ну, и попробуйте куда-то пожаловаться... вперед"! Они пользуются уязвимостью больных людей и уязвимостью тех, кто ими дорожит! А так нельзя! Бабушка слишком слабая для перевозки в другую больницу. И мы, как будто замкнуты в этом аду!", – рассказала Анастасия Оруджова.

Фото: facebook.com/anastasiya.orujova

В конце поста актриса попросила у знакомых помощи в сложившейся ситуации, и некоторые ее подписчики отметили в комментариях Ульяну Супрун и Ольгу Богомолец. Но на момент подготовки материала они пока не ответили. Также люди желают бабушке скорейшего выздоровления и советуют написать заявление на имя руководителя больницы с указанием нарушений и фамилиями персонала, подать жалобы в Минздрав и прокуратуру, а также в полицию – о нанесении умышленного вреда.

Сайт "Сегодня" дозвонился до хирургического отделения Боярской больницы, в котором лежит бабушка Анастасии Оруджаевой. Однако там отказались комментировать сложившуюся ситуацию. "Сейчас работает дежурная бригада, обращайтесь в понедельник", – сообщил мужчина, ответивший по номеру телефона отделения.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации.

Ранее мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

Напомним, в Кировоградской области трехлетний ребенок внезапно умер после планового визита к педиатру. Во время вскрытия было установлено, что малыш страдал врожденной патологией сердца. Родители обвиняют местного врача – якобы она вовремя не заметила болезни и не оказала помощи. Сама педиатр утверждает, что спасти ребенка она не могла из-за отсутствия стационара и медицинского транспорта.

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