Скандал вокруг метро на Виноградарь: в "Киевметрострое" проходят обыски

Обыски связаны с делом о размещении на депозитах денег, выделенных на строительство метро

Фото: metrovinogradar.org.ua

Сотрудники Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины во вторник, 11 февраля, проводят обыски в структурных подразделениях "Киевметростроя". Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Также обыски идут у должностных лиц организации, в отделениях "Укргазбанка и ряда частных структур.

Согласно сообщения Офиса генпрокурора, обыски связаны с расследованием схемы мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе и по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро. В данном случае речь идет о строительстве участка Печерско-Сырецкой линии метрополитена на Виноградарь, о чем сайт "Сегодня" ранее подробно писал.

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Напомним, что согласно данным Spending.gov.ua, в мае 2019 года должностные лица "Киевметростроя" разместили более миллиарда гривен, выделенных на строительство метро, на депозитных счетах банка "с целью получения прибыли в качестве процентов и дальнейшего собственного обогащения". В итоге полученные от депозита проценты чиновники "Киевметростроя" перевели на ряд компаний, на счета которых позднее был наложен арест.

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Отметим, что ввод в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 5,99 млрд грн. Ввести в эксплуатацию эти станции планируют в конце 2021 года.

При этом первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник ранее сообщил, что готовность метро на Виноградарь сейчас оценивается в 20% в лучшем случае.

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