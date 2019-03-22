Скандал вокруг строительства на Владимирской горке: ЮНЕСКО проверит мегамост
Активисты и эксперты говорят об уничтожении ландшафтов, а власти утверждают, что все законно
В Киеве разгорелся скандал вокруг строительства пешеходного моста от парка "Владимирская горка" к арке Дружбы народов. Всемирная организация ЮНЕСКО в своем письме к МИД Украины рекомендует отказаться от строительства моста, так как его зона находится в пределах объекта всемирного наследия "Собор Святой Софии и прилегающие монастырские строения, Киево-Печерская лавра". "Сегодня" узнали, в чем суть конфликта.
Первыми заволновались общественные активисты. Мол, нельзя строить на исторических склонах в центре города такой большой объект. Тем более что от реализации этой идеи отказались еще в 2013 году.
"С точки зрения действующего законодательства по охране памятников, любое строительство в этом месте запрещено", — рассказала "Сегодня" Ольга Рутковская, член ICOMOS (международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).
Она также отмечает, что под угрозой находятся памятники архитектуры — колонна Магдебургского права и лестница, ведущая к ней, ведь стройка идет в непосредственной близости от них.
А вот авторы проекта моста уверены, что все работы проводятся законно и склоны будут защищены.
"Во-первых, зона будущего моста не относится к буферным зонам ЮНЕСКО. Во-вторых, склоны — это не "священная корова", перед которой надо преклоняться и ничего там не делать. Да, во время стройки уничтожили много зеленых насаждений, однако все будет восстановлено, а сами склоны в зоне строительства надежно укреплены", — заверил нас архитектор Андрей Миргородский, автор проекта моста.
В мэрии также заявляют, что с ЮНЕСКО все вопросы утрясли, а письмо используют для шумихи. "На самом деле претензий и рекомендаций от ЮНЕСКО к строительству моста нет. Представители этой организации обратились к нам еще в декабре прошлого года, когда стройка моста только начиналась, и кто-то обратился в эту организацию. Они получили исчерпывающие ответы от нас. Мы предоставили все документы украинскому филиалу ЮНЕСКО. Сейчас же кто-то использует это письмо как подвод для шумихи в СМИ, хотя причин для этого нет", — пояснили нам в горадминистрации.
А по словам замглавы КГГА Александра Спасибко, экспертный совет ICOMOS принял по мосту позитивное решение и пешеходную переправу возводят без нарушений.
"По приглашению городских властей в начале апреля в Киев приедут представители ЮНЕСКО, чтобы окончательно убедиться, что строительство моста ведется законно", — сказал Александр Спасибко.
Ранее сообщалось, что на строительство моста планируется выделить 260,5 млн грн. Заказчиком является КП "Инженерный центр". Кроме моста также планируют реконструировать сети наружного освещения по Владимирскому спуску и в районе Владимирской горки, наладить работу ливневой канализации и разобрать существующий трубопровод. На самом мосту установят 10 комплектов камер наблюдения.
Также напомним, что в Киеве начался масштабный ремонт "уставшего" Шулявского путепровода. Как сейчас выглядит перекрытый мост и строительная площадка под ним – смотрите в видео "Сегодня".
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