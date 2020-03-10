Скандальная обрезка деревьев по-киевски: плюсы и минусы

Обрезка деревьев на территории столицы снова вызвала массу споров между экологами, коммунальщиками, активистами и простыми жителями. Одни считают, что санитарная обрезка помогает деревьям и крайне необходима городу, другие – называют это уничтожением зеленого Киева. Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации. Мы узнали, что и как на самом деле делают сотрудники коммунальных служб, и где в ближайшее время будет проводиться санитарная обрезка деревьев и удаление омелы.

Фото: "Сегодня"/А. Марущак

Экологи отмечают, что санитарная обрезка деревьев во многом зависит от того, кто и как ее проводит. Немаловажно и то, в каком состоянии находятся деревья.

"Санитарная обрезка деревьев допустима в теории, но то, что мы видим на практике в Киеве – это полный хаос. Иногда у меня складывается впечатление, что коммунальщикам все равно, что и как резать – пилят все, что сказал бригадир. В Киеве я вижу в основном беспощадную вырубку деревьев, когда от них оставляют только обрезки. Свежий пример – улица Амосова. Там клены порезали так, что от них остались только стволы. Деревья не выживут и зачахнут через год. В такой обрезке я не вижу никакого смысла. Если дерево больное или старое – его проще срезать и посадить новое. А на обрезку выделяются бюджетные средства, которые не приносят зеленым насаждениям никакой пользы", – рассказал сайту "Сегодня" эколог Александр Соколенко.

Фото: "Сегодня"/А. Марущак

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" поясняют, что санитарная обрезка деревьев проводится ориентировочно с 15 октября по 15 апреля в период минимальной циркуляции соков – весной до распускания почек или осенью после опадения листьев. Сейчас работы ведутся во всех районах столицы.

Видео: "Сегодня"/А. Марущак Видео: Сегодня

Прежде всего, во внимание берется возраст зеленых насаждений. В Киеве очень много деревьев, которые были высажены в послевоенные годы, когда город пытались озеленить быстрыми темпами и массово высаживали быстрорастущие виды деревьев, например, тополь.

"Киевские тополи уже давно пережили свой граничный возраст. Но для того, чтобы их не удалять повсеместно, за такими деревьями установлен специальный уход. Например, своевременно срезается омела, которая забирает у дерева живительные соки. Также проводится обрезка сухих и аварийных веток, чтобы они при падении не повредили транспорт и людей", – поясняют сайту "Сегодня" в "Киевзеленстрое".

Там признают, что в городе достаточно много аварийно-опасных деревьев. Нужно удалять пышную крону растений, поскольку во время сильных порывов ветра вероятность их падения возрастает в разы, особенно тех, которые растут на придомовых территориях, и за их состоянием должны следить балансодержатели.

Фото: "Сегодня"/А. Марущак

В прошлом году Киев пережил три сильных бури, от которых в столице упало почти 600 (!) деревьев. Например, 11 марта – рухнуло 59 деревьев, 27 июня – 367 и 8 августа – 137 деревьев, плюс отдельные растения, которые упали от сильных порывов ветра в разных частях города. На первый взгляд деревья были здоровы, но при обследовании оказалось, что часть из них были с дуплами, с необрезанной кроной, трухлявые внутри.

"Мы проводим исключительно санитарную обрезку деревьев. Омолаживающая обрезка запрещена в столице решением Киеврады, на ее проведение наложен мораторий с 2018 года. Люди иногда путают эти две технологии и обвиняют нас в уничтожении деревьев. Мы такой цели не преследуем! Сейчас, например, мы активизировали работы по обрезке омелы и аварийных веток, которые растут над детскими и спортивными площадками. Отмечу, что для наших сотрудников проводятся регулярные тренинги, мы изучаем опыт зарубежных коллег и работы выполняются профессионально", – поясняет сайту "Сегодня" Евгений Король, и. о. гендиректора КО "Киевзеленстрой".

Он добавляет, что на санитарную обрезку выделяются средства, но исключительно после обследования состояния дерева и составления соответствующих актов.

Фото: "Сегодня"/А. Марущак

Специалисты считают, что санитарную обрезку деревьев необходимо делать. Без нее не могут нормально существовать зеленые насаждения в городе. Санитарная обрезка и удаление омелы – это повышение срока жизни дерева, поскольку удаляются сухие, поврежденные или пораженные болезнями ветки. При помощи санитарной обрезки можно формировать крону и ее насыщенность, корректировать равномерность расположения скелетных веток, стимулировать образование молодых ростков.

"В Киеве санитарная обрезка делается не всегда корректно. Для этого сотрудников "Киевзеленстроя" нужно обучать, чем я и занимаюсь. Провожу для них семинары, на которых детально поясняю, как делать обрезку правильно и исправлять уже совершенные ошибки так называемого топпинга деревьев. Я изучаю, как это делается в других странах. Сейчас сотрудники "Киевзеленстроя" больше занимаются простой уборкой территории. А те, кто занят обрезкой деревьев, делают это не постоянно и иногда под крики начальства: "Давай, побыстрее обрезай, что ты там возишься?!". Нужно понимать, что это сложный процесс, который требует точности. Обрезка, в первую очередь, должна проводиться профессионально, тогда ни у кого не будет возникать претензий", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Сингер, биолог-исследователь.

Видео: "Сегодня"/А. Марущак

В то же время, просто так срубить дерево в Киеве нельзя – для этого нужно получить разрешение.

"Ни одно дерево в столице не срезается просто так. Обрезка, в том числе удаление аварийных делается только на основании акта, который составляется рабочей комиссией, куда входят представители управления экологии и природных ресурсов КГГА, "Киевзеленстроя" и заказчика работ. Обследование могут заказать представители предприятий на территории которых растут деревья или балансодержатели придомовой территории, а также представители коммунальных предприятий, на балансе которых находятся столичные парки, скверы и бульвары. Если все же дерево упало и повредило, например, авто, на место нужно вызывать представителей правоохранительных органов и выяснять причину падения дерева", – поясняет нам Дмитрий Боженко, юрист-консультант КП по СЗН Печерского района.

Фото: "Сегодня"/А. Марущак

Эксперты считают, что если на растении есть омела, то без санитарной обрезки просто не обойтись.

"Другие методы борьбы с омелой есть, но их применение в мегаполисе невозможно. Поэтому выход один – вырезать ее. Также санитарная обрезка проводится, когда дерево уже взрослое и может стать аварийным. На нем могут быть усохшие или аварийные ветки, которые нужно обрезать, чтобы избежать их падения во время сильного ветра. Санитарная обрезка применяется, когда растение потеряло свою симметричность. Грубо говоря, посадили дерево под электропроводами, срезали одну ветку, которая вросла в провода, и растение сразу попадает в категорию аварийных. У него смещается центр тяжести и дерево может создать проблемы для людей. Нужно исправлять ситуацию – проводить санитарную обрезку", – рассказывает сайту "Сегодня" Андрей Бут, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры биологии растений КНУ им. Тараса Шевченко.

Он считает, что сотрудникам коммунальных служб нужно учиться проводить санитарную обрезку деревьев.

"К сожалению, в Киеве, часто делают обрезку неправильно. Коммунальщикам проще пройтись по аллее бензопилами и оставить одни стволы вдоль дороги. Я считаю, что это неправильно. Деревьям нужно оставлять возможность для дальнейшего роста кроны", – добавляет Андрей Бут.

По словам эксперта, у "Киевзеленстроя" часто возникают проблемы, когда они хотят спилить явно аварийное дерево, а общественность не хочет этого и готова поднять коммунальщиков на вилы.

"Люди должны понимать, что "Киевзеленстрой" несет ответственность, если дерево, не дай Бог, упадет и покалечит прохожих или разобьет дорогое авто. Их же тогда будут обвинять в бездействии. Поэтому в "Киевзеленстроя" в этом плане связаны руки… Они должны более активно общаться с активистами и пояснять свои действия. В свою очередь общественность должна понимать, что у нее никто не забирает право высказывать свое мнение, но в то же время, решающее слово должно быть за специалистами", – добавляет Андрей Бут.

Сайт "Сегодня" стал свидетелем, как происходит санитарная обрезка в Мариинском парке:

Видео: "Сегодня"/А. Марущак

Здесь обрезают усохшие, аварийные ветки, омелу. Всю древесину грузят на прицеп тракторов. Ближе к зданию Верховной Рады и Мариинскому дворцу рабочие при помощи подъемника и бензопил срезают аварийные ветки и омелу.

"Нас любят критиковать. Особенно те, кто сидит в теплой квартире на диване. Диванных экспертов сейчас много развелось... Мы стараемся выполнять свою работу качественно, но благодарность за свой труд слышим редко. Срезали аварийное дерево – плохо, не срезали дерево, а оно упало на машины и разбило их – тоже мы виноваты. Ну так пусть критики пойдут к нам на работу и попробуют повоевать тут с себе подобными. Или пни вот эти корчевать!", – говорит Олег, один из рабочих "Киевзеленстроя". В тренде Журналист "Сегодня" Александр Махов вернулся из обсервации в Новых Санжарах (видео)

Кстати, в Мариинском парке проводятся масштабные работы по выкорчевыванию пней. Чтобы выкорчевать огромный пень от ясеня рабочие раскопали огромный котлован. Для таких работ задействуют технику, которая может аккуратно расковырять грунт и вытащить сам пень большим крюком.

Видео: "Сегодня"/А. Марущак

Работы ведут осторожно – тротуары вокруг вымощены плиткой, а по территории парка проходят разные коммуникации.

"На этом участке мы достаем из земли огромные пни ясеня, клена и тополя. До четверга тут не будет ни пней, ни глубоких ям. Землю – заровняем, а остатки дерева вывезем на свалку. Эта древесина не годится для того, чтобы ею топить печку. Будем дальше продвигаться по парку. Возле здания Минздрава после прошлогодней бури упало очень много деревьев. Пней там больше двух десятков – все будем выкорчевывать", – рассказал сайту "Сегодня" Валерий Хохлов, главный агроном КП СЗН Печерского района.

Где можно встретить людей с бензопилами

Список зеленых зон Киева, где в этом году запланирована санитарная обрезка и удаление омелы:

1. КП по СЗН Голосеевского района:

Улица Голосеевская; улица Сумская; улица Лысогорская; улица Витавская; улица Весняна; улица Москивина.

2. КП по СЗН Дарницкого района:

Проспект Бажана; парк Позняки; парк Воинов-интернационалистов; улица Драгоманова; улица Кравчука.

3. КП по СЗН Деснянского района:

Улица Теодора Драйзера; парк Киото; улица Закревского; проспект Маяковского; сквер по улице Сержа Лифаря; парк имени Генерала Ватутина; улица Каштановая.

4. КП по СЗН Днепровского района:

Парк Победа; улица Верховного совета; парк на жилом массиве "Радужный"; бульвар Николайчука; парк возле озера Тельбин; парк на Русановской набережной; улица Энтузиастов; улица Хоткевича; сквер в селе ДВРЗ; улица Краковская; бульвар Труда; улица Красноткацкая.

5. КП по СЗН Оболонского района:

Оболонский проспект, 30-32; Героев Днепра, 40-42-а; Оболонский проспект, 18; улица Приречная.

6. КП по СЗН Печерского района:

Улица Шелковичная; улица Ковпака; Мариинский парк; парк Городской сад; Крещатый парк; парк Славы.

Фото: "Сегодня"/А. Марущак

7. КП по СЗН Подольского района:

Улица Сошенко; проспект Гонгадзе; улица Елены Телигы; улица Оболонская; улица Гречко; сквер на Кирилловской; парк Кинь-грусть.

8. КП по СЗН Соломенского района:

Парк "Спутник"; сквер на углу улиц Преображенской и Андрея Головко; улица Патриотов; улица Суздальская; улица Шепелева; улица Новополевая.

9. КП по СЗН Святошинского района:

Улица Жмеринская; улица Зодчих; Большая Кольцевая дорога; улица Победы; улица Кулибина; улица Галагановская; проспект Победы; улица Дружковская; сквер на улице Котельникова.

10. КП по СЗН Шевченковского района:

Улица Софиевская; улица Малая Житомирская; улица Большая Житомирская; улица Сечевых Стрельцов; улица Дегтяревская; улица Зоологическая; улица Ванды Василевской; улица Шолуденко.

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