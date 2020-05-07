Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Скандальная стройка возле Пейзажной аллеи: "страшный" дом разрешил строить Минкульт

7 мая, 21:13

Александр Марущак , Мила Князьская-Ханова

Высотка врезается в опасный холм в исторической местности

В истории со скандальной стройкой недалеко от Пейзажной аллеи – новый поворот. Как рассказали нам в департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, разрешения на строительство здания на Воздвиженке выдало Министерство культуры Украины.

Отметим, что изначально речь шла про участок на улице Гончарной, 7-б, как это указано на спутниковой карте. Как выяснили в департаменте, по кадастровой карте Гончарная, 7-б и Гончарная, 9 – это один участок, на котором возводится здание, вызвавшее возмущение у киевлян, а именно гостинично-административный комплекс. Напомним, строители для возведения постройки врезались в гору и уже возвели около 5 этажей.

"Здание строится по адресу улица Гончарная, 9 и на него нами были выданы градостроительные условия и ограничения. Там указано, что граничная высота крыши не должна превышать высоту 26 метров в соответствии с выводами историко-градостроительного обоснования, которое было согласовано с Министерством культуры два года назад. То есть, застройщики согласовали все в министерстве, а после этого обратились в наш департамент, и мы выдали градостроительные условия и ограничения. Сейчас здание не превышает указанные в документации ограничения по высотности", – рассказали сайту "Сегодня" в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Там отмечают, что не выдать градостроительные условия и ограничения департамент не мог, поскольку согласование строительства и высотности в границах исторической местности находится в зоне ответственности специалистов Минкульта.

Реклама

Отметим, в градостроительных условиях и ограничениях выданных департаментом отмечается, что данный участок находиться в границах исторического ареала и является составляющей частью ландшафтного памятника и истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины речки Днепр". А также в границах археологического Государственного историко-культурного заповедника "Стародавний Киев", памятника археологии Национального значения "Город Владимира" и границах памятника археологии Культурный слой Подола в урочище Гончары и Кожумяки IX-XVII веков.

Видимо, все это не помеха для того, чтобы возвести здание в таком историческом месте.

Ранее мы писали, что скандальное здание возводят под обзорной площадкой с видом на Подол. Гора, в которую врезались ради постройки нового здания, оползнеопасная. Тут уже не раз за последние годы происходили крупные оползни, которые засыпали фасады элитных зданий на Воздвиженке. Теперь недалеко от лестницы выросло новое здание-"скворечник". Судя по данным со спутника, постройка находится по адресу улица Гончарная, 7-б.

А еще жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской, 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Отметим, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Незалежности ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу, и ее за считанные дни разобрали.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

строительство Киев пейзажная аллея министерство культуры резонанс постройка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)Другие новости
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на вынос
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на выносДругие новости
"Комендантский час" снова вводят в Киевской областиДругие новости
В ожидании катастрофы: сотрудники больницы Павлова в Киеве вышли на протест (фото)
В ожидании катастрофы: сотрудники больницы Павлова в Киеве вышли на протест (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...