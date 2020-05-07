Скандальная стройка возле Пейзажной аллеи: "страшный" дом разрешил строить Минкульт

В истории со скандальной стройкой недалеко от Пейзажной аллеи – новый поворот. Как рассказали нам в департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, разрешения на строительство здания на Воздвиженке выдало Министерство культуры Украины.

Отметим, что изначально речь шла про участок на улице Гончарной, 7-б, как это указано на спутниковой карте. Как выяснили в департаменте, по кадастровой карте Гончарная, 7-б и Гончарная, 9 – это один участок, на котором возводится здание, вызвавшее возмущение у киевлян, а именно гостинично-административный комплекс. Напомним, строители для возведения постройки врезались в гору и уже возвели около 5 этажей.

"Здание строится по адресу улица Гончарная, 9 и на него нами были выданы градостроительные условия и ограничения. Там указано, что граничная высота крыши не должна превышать высоту 26 метров в соответствии с выводами историко-градостроительного обоснования, которое было согласовано с Министерством культуры два года назад. То есть, застройщики согласовали все в министерстве, а после этого обратились в наш департамент, и мы выдали градостроительные условия и ограничения. Сейчас здание не превышает указанные в документации ограничения по высотности", – рассказали сайту "Сегодня" в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Там отмечают, что не выдать градостроительные условия и ограничения департамент не мог, поскольку согласование строительства и высотности в границах исторической местности находится в зоне ответственности специалистов Минкульта.

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Отметим, в градостроительных условиях и ограничениях выданных департаментом отмечается, что данный участок находиться в границах исторического ареала и является составляющей частью ландшафтного памятника и истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины речки Днепр". А также в границах археологического Государственного историко-культурного заповедника "Стародавний Киев", памятника археологии Национального значения "Город Владимира" и границах памятника археологии Культурный слой Подола в урочище Гончары и Кожумяки IX-XVII веков.

Видимо, все это не помеха для того, чтобы возвести здание в таком историческом месте.

Ранее мы писали, что скандальное здание возводят под обзорной площадкой с видом на Подол. Гора, в которую врезались ради постройки нового здания, оползнеопасная. Тут уже не раз за последние годы происходили крупные оползни, которые засыпали фасады элитных зданий на Воздвиженке. Теперь недалеко от лестницы выросло новое здание-"скворечник". Судя по данным со спутника, постройка находится по адресу улица Гончарная, 7-б.

А еще жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской, 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Отметим, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Незалежности ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу, и ее за считанные дни разобрали.

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