Скандальный небоскреб возле "Софии Киевской": застройщик согласился снести верхние этажи

Столичная власть и застройщик, выстроивший недалеко от Софийского собора скандальный небоскреб, подписали в понедельник, 17 августа, меморандум. Согласно документу, застройщик обязуется демонтировать несколько верхних этажей на улице Гончара, 17-23, чтобы максимальная высота дома ограничивалась 27 метрами.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Документ подписали представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевско-Пейзажная инициатива", руководство Национального заповедника "София Киевская" и мэр столицы Виталий Кличко", – говорится в сообщении.
Кличко на подписании меморандума заявил, что за последние несколько лет у столичных властей было много встреч с представителями застройщика и активистами.
"И наконец сегодня мы подписываем меморандум, согласно которому застройщик обязуется снести лишние этажи. Чтобы здание было не выше 27 метров. Также застройщик должен изменить проект, чтобы он соответствовал всем нормам закона и решениям, которые принял Киевсовет", – уточнил Кличко.
При этом в ближайшее время застройщик должен представить на рассмотрение города обновленный проект небоскреба.
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Напомним, что скандал вокруг застройки у стен "Софии Киевской" продолжался более 10 лет и попал во внимание ЮНЕСКО.
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