Сказочная Голландия прямо под Киевом: на огромных полях расцвел миллион тюльпанов

В уникальном парке "Добропарк", первую очередь которого должны были открыть 24 апреля, началось цветение тюльпанов. Там высадили более миллиона растений самых разнообразных цветов.

Также в парке обустроили поля, озера и рощи, сады, равнины и аллеи, мостик и фото-зоны, площадка, цветущие долины с арт-инсталляциями и разнообразные виды деревьев.

Наблюдать за цветением тюльпанов можно на странице парка в Facebook.

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что общая площадь парка равна площади 400 футбольных полей. Над созданием места для отдыха работали полтора года. Большая часть времени ушла на обустройство рельефа и ручьев. В парке появится лавандовая, гортензиевая и самшитовая долины, а также "долина Любви" с романтическими арт-инсталляциями и цветочными композициями в виде огромных сердец.

Добраться в "Добропарк в селе Копылов Макаровского района с окончанием карантина можно будет на автобусе от станции метро "Житомирская". Автобусы будут привозить посетителей прямо к входу в парк. От Киева это – 18 километров по Житомирской трассе, стоимость проезда 8 гривен. Также можно будет приехать в парк на личном автомобиле. Тут уже обустроена большая парковка.

Ранее тысячи тюльпанов расцвели на Певческом поле в Киеве.

Реклама

Также мы писали, что в Херсоне срезали плантацию тюльпанов, которые высадили для туристов, но из-за коронавируса смотреть на красоты некому. Срезанные цветы подарили медикам.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама