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Скелет-зазывала и Чебурашка-"бандеровец": необычные скульптуры киевской торговли

11 октября, 05:44

Александр Марущак

Необычные скульптуры ставят продавцы и хозяева торговых точек

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Возле столичных МАФов и магазинчиков, где ведется бойкая торговля, то и дело появляются разного рода "скульптурные формы", которые, очевидно, призваны обратить внимание потенциальных покупателей и как минимум заставить пристальнее присмотреться к торговой точке.

"Сегодня" заметила два новых "скульптурных комплекса" в разных районах Киева.

Так, возле киоска на проспекте Григоренко появился необычный зазывала в виде человеческого скелета с подсветкой.

По словам продавца, "скульптуру" скелета на стуле с подсветкой они придумали и смастерили сами.

"Мы установили светящиеся скелет на стуле только сегодня вечером, 10 октября. Люди реагируют по разному. Пожилые шарахаются в сторону, а молодые люди смеются и делают селфи на фоне нашего костяшки",- рассказал "Сегодня" продавец киоска.

Он не смог сказать во сколько обошелся им зазывала, мол, секрет.

А не так давно возле аптечного киоска на Святошине были замечены надувные статуи мультяшных героев Крокодила Гены и Чебурашки.

Чебурашка сделан из материала, окрашенного в цвета национального флага Украины. Из-за этого Чебурашку прохожие называют "бандеровцем".

Напомним, что ранее киевлян испугала скульптура-вампир в центре города. Глаза скульптуры горят красным цветом круглосуточно.

А в центре столицы, на улице Шота Руставели открыли мини-скульптуру, которая посвящена застекленному балкону, который давно уже стал антисимволом города.

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скульптуры города установили чебурашка скелет

Источник: Сегодня

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