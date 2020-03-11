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Сквер на месте блошиного рынка: как сейчас выглядит большая стройка на Куреневке (фото)

11 марта, 16:06

Мила Князьская-Ханова

Завершить работы обещают к концу марта

Территория у разворотного кольца трамваев на остановке "Улица Семена Скляренко" и станции городской электрички "Вышгородская" меняет свой внешний вид. Работы по благоустройству ведутся на месте блошиного рынка на Куреневке, напомнили в КГГА.

"Местные жители годами жаловались на заброшенную, неосвещенную и загроможденную территорию возле остановки трамваев. Стихийная торговля почти на трамвайных путях создавала опасность для киевлян. И многочисленные жалобы в Контакт-центр 15-51 и в Оболонскую РГА – тому подтверждение", – отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Сейчас специалисты "Киевпастранса" проводят работы по благоустройству территории: демонтируют старые разбитые дорожки и прокладывают новые дорожки из ФЭМ, учитывая при этом потребности маломобильных групп населения; обустраивают платформы для пассажиров и устанавливают столбы освещения; завозят грунт для посева травы и высадки зеленых насаждений.

"Все работы на объекте проводятся за собственные средства "Киевпастранса" и из материалов, которые были отреставрированы. Ни одной гривны из городского бюджета для обустройства этой территории использовано не было", – отметил Александр Густелев.

На сегодня работы выполнены уже на 70% и к концу марта будут завершены в полном объеме.

Отметим, в нескольких трамвайных остановках от этого места находится Куреневский парк, который летом 2019-го открылся после серьезной реконструкции. Ее проводили почти год – с осени 2018-го. За это время крупнейшая зеленая зона Подола заметно преобразилась, превратившись из полузаброшенного парка со сломанными лавочками в пространство для семейного отдыха и занятий спортом. После ремонта парк ожил: днем здесь гуляют местные жители с малышами, а по вечерам немало людей приходят в зону с уличными тренажерами и на баскетбольную площадку.

Также в 2019 году в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

А еще мы рассказывали о секретах столичного парка для романтиков.

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КГГА дорожки стихийная торговля Александр Густелев Куреневка

Источник: Сегодня

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