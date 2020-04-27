Слончаку сообщили о подозрении

В данное время решается вопрос об избрании ему меры пресечения

Столичные полицейские сообщили о подозрении бывшему заместителю главы КГГА Владимиру Слончаку по факту нападения на патрульного.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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В данное время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, вечером 26 апреля копы остановили Mercedes, за рулем которого находилась депутат Киеврады Людмила Костенко. Также в машине был заместитель главы КГГА Владимир Слончак. Он начал хамить копу и ударил его. Чиновника задержали, по инциденту открыто уголовное производство. В полиции заявили, что Слончаку грозит до пяти лет тюрьмы.

Мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на скандал и уволил Слончака с занимаемой должности.

Сам Владимир Слончак заявляет, что не нападал на полицейского. По его словам, это была "эмоциональная несдержанность".

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