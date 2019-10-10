Подарок осени: слону Хорасу в Киевском зоопарке поставили новенькую песочницу

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Несмотря на продолжающуюся масштабную реконструкциюи осеннюю прохладу в вольерах столичного зоопарка кипит жизнь. 10 октября для слона Хораса тут обустроили огромную песочницу. Животное могло бросаться песком и с удовольствием валятся на большой куче.

"Песочница у Хораса была всегда. Просто он постоянно играется песком и разносит его по всему вольеру. Наш слоник молодой, но разные активности ему не помешают. А игры с песком очень активные. Поэтому сегодня в его песочницу привезли десять тонн свежего песка. Его специально высыпали большой кучей, чтобы животное могло не только обсыпаться им, но и разгребать его копытами и даже немножко поваляться", – рассказала "Сегодня" Виктория Служенко, начальник отдела копытных животных Киевского зоопарка.

"Хорас совершает прогулки даже когда выпадает небольшой снежок. Мы устраиваем для него прогулки на 15-20 минут. Главное, чтобы не было сильного гололеда и животное не пострадало", – говорит Служенко.

По словам Служенко, увидеть игры Хораса посетители могут с 9:00 до 17:00. Недавно слону обустроили новую кормушку из валунов, чтобы он оттуда извлекал сено.

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