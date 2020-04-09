Смерть от коронавируса в Киеве: что известно о новой жертве СOVID-19

В столице 9 апреля зафиксирована шестая смерть от коронавируса в городе. Как выяснил сайт "Сегодня", в столице от опасной инфекции COVID-19 умерла женщина, которой было 72 года.

"Да, летальный случай зафиксирован – это женщина, которой было 72 года. Она проходила лечение в Киевской клинической больнице №4", – рассказали нам в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Ранее от COVID-19 умер 35-летний Максим Кравченко. За его жизнь несколько недель боролись врачи Александровской больницы. В Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины нам рассказали, что известно про умершего. Он – родом из Днепра, проживал в Дарницком районе столицы на улице Ващенко. В мае ему должно было исполниться 36 лет. У мужчины осталась жена и маленький ребенок.

Также мы писали, что в субботу, 4 апреля, в столице была зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Умершему пенсионеру был 71 год. Евстахий К. – 1948 года рождения. Он проживал в Днепровском районе на улице Генерала Жмаченко.

Первым от коронавируса в Киеве умер пенсионер по имени Владимир. Он проживал в Соломенском районе на улице Питерской. 23 марта ему исполнилось 70 лет. Мужчина умер 31 марта. 2 и 3 апреля жертвами коронавируса стали две киевлянки, которым было 56 и 69 лет. Они проживали в Шевченковском и Днепровском районах Киева.

Также смотрите, как в Украине наказывают за нарушение карантина:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама