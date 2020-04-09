Смерть от коронавируса в Киеве: появились новые подробности гибели 72-летней киевлянки

Стали известны подробности лечения 72-летней киевлянки, которая умерла от коронавируса в столице. Напомним, это уже шестая смерть в Киеве от COVID-19. По словам медиков, болезнь протекала шесть дней и закончилась летальным исходом.

Пенсионерка Анна Л. проживала в Соломенском районе столицы – в селе Жуляны на улице Ватутина.

"Женщина заболела 2 апреля. Ее госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №4. Лабораторные исследование дали позитивный результат на COVID-19. Диагноз был поставлен, когда женщина была еще жива. Она страдала на множество сопутствующих заболеваний: хроническая сердечная недостаточность, гипертония второй степени, почечная недостаточность тяжелой степени. Женщина умерла вчера – 8 апреля", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Там отмечают, что умершая проживала в частном доме со своим мужем. Опасный вирус у него пока не обнаружили. Специалисты выясняют, с кем контактировала пенсионерка в последнее время.

Ранее от COVID-19 умер 35-летний Максим Кравченко. За его жизнь несколько недель боролись врачи Александровской больницы. В Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины нам рассказали, что известно про умершего. Он – родом из Днепра, проживал в Дарницком районе столицы на улице Ващенко. В мае ему должно было исполниться 36 лет. У мужчины остались жена и маленький ребенок.

Также мы писали, что в субботу, 4 апреля, в столице была зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Умершему пенсионеру был 71 год. Евстахий К. – 1948 года рождения. Он проживал в Днепровском районе на улице Генерала Жмаченко.

Первым от коронавируса в Киеве умер пенсионер по имени Владимир. Он проживал в Соломенском районе на улице Питерской. 23 марта ему исполнилось 70 лет. Мужчина умер 31 марта. 2 и 3 апреля жертвами коронавируса стали две киевлянки, которым было 56 и 69 лет. Они проживали в Шевченковском и Днепровском районах Киева.

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