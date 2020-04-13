Смерть от коронавируса в Киеве: умер иеромонах Киево-Печерской лавры

В Киеве -две новые смерти от коронавируса. За выходные опасный вирус унес жизни двух мужчин. Сайт "Сегодня" узнал подробности лечения погибших киевлян.

Один из умерших – Александр К., иеромонах Киево-Печерской лавры Нектарий. Ему было полных 73 года. Он не дожил до своего дня рождения буквально четыре дня – родился 16 апреля 1946 года. Мужчина проживал в 34-й кельи Лавры по улице Лаврской в Печерском районе столицы.

"Иеромонах заболел 28 марта. Сначала его обследовали в Киевской больнице №8. Было подозрение на пневмонию и ему провели обследование – результат оказался положительным. 30 марта у него появилась слабость в теле, температура до +38 и кашель. С 31 марта по 3 апреля мужчине было очень плохо и информация, где он и как лечился в эти дни отсутствует. 3 апреля мужчину госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №8, где ему сделали рентгенографию, общий анализ крови и ПЛР. 4 апреля был получен позитивный результат на коронавурус. 5 апреля его перевели в Александровскую больницу. С седьмого апреля мужчина был там подключен к аппарату ИВЛ – искусственная вентиляции легких. Увы, он умер 12 апреля в 7:40", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Там отмечают мужчина никуда из Лавры не выезжал, но контактировал с больными на коронавирус, поскольку проживал в лаврской келье.

"Вы же знаете, что Киево-Печерская лавра сейчас вся "горит". У умершего мужчины было очень много сопутствующих заболеваний: напряженная стенокардия, диффузный кардиосклероз, в 2018 году ему был установлен имплант дефибриллятора, гипертоническая болезнь – риск №4, очень высокий", – добавляют медики.

Ранее мы сообщали, что в Киево-Печерской лавре за минувшие сутки зарегистрировано еще 63 случая инфицирования коронавирусом. 13 апреля туда направят мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования.

Также Кличко заявлял, что не может запретить киевлянам посещать церкви на Пасху, однако призвал представителей всех конфессий проводить службы онлайн и максимально соблюдать карантин. А митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал верующих оставаться дома на Пасху:

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Видео: facebook.com/epifaniy

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