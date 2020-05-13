СМИ: открытие рынков может спровоцировать новую вспышку пандемии коронавируса

Компромисс со стороны правительства, которое под давлением фермеров решилось на открытие продовольственных рынков, не дал искомого результата. Цены у торговцев оказались в разы выше, чем в супермаркетах, а санитарно-гигиенические условия и нарушения противоэпидемических стандартов на рынках могут привести ко второй волне пандемии коронавируса.

Как сообщают СМИ, ежедневно Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей десятками закрывает рынки, а счет предписаний об устранении нарушений противоэпидемического режима пошел на сотни. В регулирование деятельности рынков вынуждены вмешаться местные власти и даже полиция — они вновь закрывают такие торговые площадки, поскольку те могут стать очагами распространения опасного заболевания.

"Эти цифры и безответственность администрации рынков, а также продавцов, которые работают, сознательно подвергая опасности жизнь и здоровье покупателей, пугают. Ведь отчеты Госпродпотребслужбы — это лишь верхушка айсберга, демонстрирующая только выявленные нарушения на проверенных объектах. А на скольких из них проверки еще не проводили? Там в духоте и антисанитарных условиях продолжают толпиться люди вопреки нынешним строгим ограничениям. Многие рынки открылись и работают, не обращая внимания на санитарные и карантинные нормы до тех пор, пока туда не приезжают проверяющие Госпродпотребслужбы", — возмущаются журналисты.

Ранее продавцы и предприниматели настойчиво требовали открыть рынки, а в некоторых регионах даже грозили бунтами. Обещали, что будут придерживаться необходимых в данное время ограничений. Как оказалось, слова разошлись с реальностью. Торговцы своими действиями подтвердили: в условиях карантина безопасность, чистоту и противоэпидемические стандарты могут предложить лишь супермаркеты. Их администрация и персонал за два месяца работы в условиях нынешних ограничений выработали до автоматизма алгоритм уборки и дезинфекции, благодаря чему стандарты безопасности по работе торговых залов и правила обслуживания кассирами покупателей строго соблюдаются. Организованная сетевая розница все время действия национального карантина работает под постоянным мониторингом контролирующих органов, доказывая, что здесь потребителям гарантированы безопасные покупки.

СМИ сообщают, что особенно посетителей рынков возмущают цены: фермеры и перекупщики взвинтили их в разы, чтобы наверстать упущенную выгоду почти за два месяца вынужденного простоя. Такая ситуация наблюдается даже в южных регионах Украины, где овощи выращивают, а значит, там они традиционно стоят меньше.

"На Луне будет дешевле овощи приобретать! — высказывание возмущенной покупательницы из Херсона облетело украинские СМИ. — Кто там просил открыть рынки и поддержать наших фермеров? Как вам цены, не кусаются? [Рынки] в ценовых рекордах перещеголяли даже супермаркеты! Решили фермеры и спекулянты в майские дни снять последние штаны с людей, которые тоже месяц сидели без работы!"

Теперь многие задались вопросом: следовало ли идти на такой риск во время пандемии и продолжения национального карантина? Для этого ли страна на два месяца остановила весь бизнес и экономику, чтобы после достижения пика заболеваемости снова подвергнуть риску жизни своих граждан под натиском спекулянтов?

Следует отметить, что операторы сетевой организованной розницы (Billa, "АТБ", "ЭКО маркет" и многие другие) для противодействия экономическим последствиям национального карантина не только находят возможность продавать овощи по разумным ценам, но даже отказываются от части своей прибыли — наиболее важные продукты и овощи супермаркеты продают без торговой наценки. Помимо этого, организованная сетевая розница может обеспечить покупателям доступные овощи, а фермерам — цивилизованный емкий рынок сбыта.

Одна только крупнейшая национальная сеть "АТБ", по ее информации, ежедневно закупает у производителей свыше 300 тонн сезонных овощей и овощей так называемого борщевого набора: капуста ранняя в ассортименте — 60–70 т/день; редис — 50–60 т/день; кабачки — 10–15 т/день; тепличная продукция, огурцы и томаты — 100–150 т/день; свежая зелень — до 8 т/день.

СМИ предполагают, что фермеры и продавцы добивались бунтами и угрозами открытия рынков, чтобы получить возможность сбыта за неконтролируемую наличность: "В одной из сетей поделились, что после спада ажиотажного спроса на овощи и закрытия рынков некоторые производители делали предложения о поставках за наличный расчет с целью минимизации налогов. Но сеть от таких предложений отказалась, поскольку это незаконно, и удовлетворяет спрос своих покупателей за счет поставок от тех производителей, которые работают "по белому"".

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