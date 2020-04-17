Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице

Жители Киева жалуются на запах гари. Сам Кличко сказал, что такого он не помнит за долгие годы

В Киеве после пылевой бури, накрывшей город во второй половине дня 16 апреля, наблюдается смог с запахом гари. Едкая дымка ощущалась во всех районах города. 17 апреля город все еще окутан смогом, а власти и эксперты пытаются разобраться, в чем причина. Версий – несколько, однако, эксперты сходятся во мнении, что сильное загрязнение воздуха произошло одновременно по нескольким причинам. Сайт "Сегодня" следит за ситуацией и событиями, которые влияют на качество воздуха в городе.

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17 апреля в Киеве

13:42. Киевляне стараются с юмором отнестись к ситуации со смогом в городе. Жители столицы публикуют в социальных сетях множество картинок, чтобы хоть как-то отвлечься от невеселых мыслей. Мы собрали для вас подборку лучших фотожаб о смоге в Киеве!

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13:20 Мэр Киева решил лично проверить, что происходит в Чернобыле, и действительно ли дым пожаров из зоны отчуждения дошел до столицы. Спасатели рассказали Кличко, откуда на самом деле взялся смог.

13:08 Киевляне делятся в соцсетях фотографиями окутанного смогом Киева.

11.27 Бороться с пожарами в экосистемах можно и силой искусства. Так, художник Виталий Гидеван создал новый мурал, на котором маленькая девочка спасает зайца от пожара. Он призвал людей не поджигать сухую траву, поскольку это убивает животных, которые в ней живут.

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09:57 У смога в Киеве – новая причина. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что дымка с запахом гари в городе – из-за сжигания сухой травы и мусора на территории частных домовладений.

09.25 По информации агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, при норме индекса качества воздуха в пределах 0-50 пунктов на Лукьяновке – 164 пункта, на Кардачах – 152, на проспекте Науки – 177, в Голосеевском лесу – 172, на Позняках – 178, на Харьковском массиве – 184.

09:05 Воздух в Киеве, как и 16 апреля, все еще считается худшим в мире. По данным сервиса по качеству воздуха iqair.com, столица обошла Ханчжоу (Китай), Чунцин (Китай), Чиангмай (Вьетнам), Шанхай (Китай), Софию (Болгария), Янгон (Мьянма), Брюссель (Бельгия), Шэньян (Китай) и Ханой (Вьетнам).

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Качество воздуха в Киеве по оценке сервиса – 169 пунктов, что очень вредно для здоровья людей.

08.27 В Чернобыльскую зону рано утром отправился мэр Киева Виталий Кличко, так как накануне столицу накрыл сильный дым и запах гари. "Чтобы увидеть и показать вам, продолжаются ли здесь пожары и может ли угрожать Киеву повышение радиационного фона", – написал мэр на своей странице в Facebook и опубликовал видео.

02:15 Чтобы осадить пыль, витающую в воздухе, и снизить уровень смога, на улицы столицы выехала спецтехника "Киевавтодора". Улицы в городе будут усиленно мыть и поливать.

00:44 В городе снова будет ветрено, а значит – снова смог. В связи с засухой этой весной порывы ветра поднимают пыль и вызывают загрязнение воздуха.

00.18 Глава ГСЧС заявил, что пылевая буря не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыльской зоны.

16 апреля в Киеве

23.52 Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об уровне радиационного фона в столице. Он был в пределах нормы – 0,14 микрозивертов (при 0,30 – норма – Ред.). Также градоначальник в очередной раз призвал киевлян сидеть дома.

23:45 Еще одна причина запаха гари -пожар в Голосеевском парке. В Киеве неизвестные подожгли траву, из-за чего огонь перекинулся на лес. В результате сильного ветра огонь было сложно тушить. Люди в пожаре не пострадали, однако пострадали обитатели леса. В частности, местный бобер получил очень сильные ожоги. К сожалению, его не удалось спасти.

23:30 Специальные сервисы для проверки качества воздуха в столице сообщают о том, что сейчас воздух в Киеве – один из самых плохих в мире. Уровень воздуха характеризуется как "очень нездоровый" и хуже, чем в Китае, Таджикистане и Вьетнаме.

22.59 Жители всех районов столицы жалуются на смог и запах гари в воздухе. "Дым такой, что ничего не видно из окна на Осокорках", "Воняет так, что слышно хорошо и с закрытыми окнами", "В квартире дышать нечем", – пишут в соцсетях киевляне.

22:30 В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения, сообщили в КГГА. Причиной задымленности являются пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, а также северо-западный ветер. Киевлянам советуют плотно закрыть окна и не выходить на улицу.

22.14 В городе наблюдался смог. В городе его связывают с песчаной бурей и дымом, который ветер принес с пожаров в Чернобыле и житомирской области. В ГСЧС уверяют: никакой химической и радиационной угрозы это не имеет.

17:46 Синоптики объяснили причины того, что Киев накрыла пыльная буря – явление, которое больше характерно для степей, чем для города. При этом эксперты отмечают, что необычная стихия – естественное явление, которое совершенно не связано с пожарами в Чернобыльской зоне. При этом, многие жаловались, что после бури в воздухе все еще летает пыль, из-за чего сложно дышать.

16:00Киев накрыла сильная буря с пылью и песком. Небо в городе стало серо-молочного цвета. Над высотными домами ветер метал клубы пыли.

Такое погодное явление, по данным КГГА, обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северно-западный ветер.

15:44 В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где наблюдается тление после масштабных лесных пожаров, наблюдался сильный ветер и пыльная буря. Такое ухудшение погодных условий может усугубить пожароопасную ситуацию в Чернобыльской зоне.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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