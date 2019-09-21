Смог в Киеве: где в столице – самый чистый воздух и как узнать о загрязненности района

За показателями в нескольких точках в городе можно следить онлайн

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Несмотря на наступление похолодания, в некоторых районах Киева по-прежнему ощущаютсяпроблемы с качеством воздуха. Одна из причин смога в городе – пожары в экосистемах, – по-прежнему актуальная проблема в окрестностях столицы. Да и в частных секторах, с наступлением осени горожане сжигают листья, несмотря на то, что в Киеве это запрещено. Не добавляет чистоты и соседство с промышленными объектами. Между тем, ситуация с чистотой воздуха в разных районах города ощутимо отличается. К примеру, пока жители Осокорков и Святошино встречают утро в дымке смога – на Оболони и Русановке показатели близки к идеальным.

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Кстати, узнать, насколько чист воздух в том или ином уголке столицы, есть ли поблизости опасные для экологии объекты и как обстоят дела с уровнем радиации теперь совсем несложно. Сайт "Сегодня" проверил онлайн-сервисы, которые помогут выяснить все о экологических показателях Киева.

Следим за воздухом: Managing Air Quality и "Индекс качества воздуха"

В июне 2019-го инициатива Kyiv Smart City запустила проект Managing Air Quality, целью которого является мониторинг качества воздуха в Киеве. В режиме реального времени на сайте air.kyivsmartcity.com можно увидеть уровень таких показателей: мелкодисперсной пыли РМ2.5 и РМ10, оксида азота (NO), диоксида серы (SO2), озона (O3), бензола (C6H6), диоксида азота ( NO2), угарного газа (CO). В целом, станции замеряют 9 веществ-загрязнителей воздуха, по трем независимым системам. Также датчики измеряют влажность, давление и температуру. Данные поступают со спутника Sentinel-5p и наземных источников информации.

В каждом районе города свой показатель загрязнения. Чистейшим считается показатель в 100 единиц. Чем больше загрязняющих частиц в воздухе, тем, соответственно, ниже индекс. Кроме текущих показателей, можно увидеть, как менялся уровень загрязнения воздуха в течение суток.

Согласно данным платформы air.kyivsmartcity.com, плохая экологическая ситуация сложилась в Соломенском и Дарницком районах столицы. Также непростая ситуация – на Нивках. В районах с низким индексом качества воздуха было зафиксировано превышение нормы содержания угарного газа, диоксина азота, озона и монооксид азота. Высокая концентрация этих веществ в воздухе представляет опасность для здоровья человека, в частности вредит органам дыхания, слизистым оболочкам носа и глаз, а также коже.

"Причиной загрязнения воздуха является интенсивное автомобильное движение, близкое расположение промышленных предприятий и погодные условия. Например, когда влажность воздуха достигает 70%, то концентрация формальдегида возрастает на 40%", – сообщают организаторы проекта.

Чистейшим воздухом дышат жители Оболонского, Подольского, Деснянского, Шевченковского и Днепровского районов – там индекс составляет 89.

В планах проекта – 30 плановых первичных станций в сети постоянного мониторинга. Он необходим для того, чтобы жители Киева могли следить за превышением нормы содержания загрязняющих частиц, а городские власти – принять необходимые меры.

Также за качеством воздуха помогает следить бот в Telegram "Індекс якості повітря у Києві" (t.me/aqualitybot). Он позволяет ознакомиться с показателями в нескольких районах города, которые можно выбрать из списка, либо покажет данные по указанной точке координат. Данные собирают из устройств "умный дом" в нескольких районах Киева. Также бот умеет предупреждать, если качество ухудшилось до опасных показателей.

Источники загрязнения и радиация: Сityscale и Институт геохимии

В Киеве – немало промышленных объектов и транспортных развязок, соседство с которыми может оказаться не самым приятным. Один из порталов, занимающихся недвижимостью, подготовил интерактивную карту, на которой можно увидеть объекты, которые могут быть источниками загрязнения. В зависимости от уровня опасности, их отмечают желтым или красным цветом. Районы, которые считаются экологически безопасными отмечены зеленым цветом. Ознакомиться с картой можно по ссылке – https://www.cityscale.com.ua/index.htm?data=polutsrcs®ion=kyiv.

Отметим, что при приближении карта немного "притормаживает".

Еще одна тема, беспокоящая киевлян – уровень радиации в городе. Его можно отслеживать на интерактивной карте мониторинга, которую можно найти на сайте Института геохимии окружающей среды НАН Украины (http://www.igns.gov.ua/rad-map/). Так, в Киеве проводятся замеры в трех точках – на проспектах Паладина и Науки, а также на улице Братиславской. Кроме текущих показателей, можно посмотреть на динамику изменений уровня радиации, а также посмотреть на уровень радиации в населенных пунктах возле украинских атомных станций и в Чернобыльской зоне.

Что делать, если в районе – густой смог

Тем временем, в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА напомнили, что делать, если смог в городе напоминает сильное задымление:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

не гулять под дождем, а если попали под дождь – при первой возможности принять душ.

если у вас появилась одышка, кашель или бессонница – необходимо обратиться к врачу.

Отметим, что в средине сентября в Киеве на выходных усиленно поливали и мыли улицы Дарницкого района. Это было сделано для того, чтобы не поднималась пыль с дорог, поскольку качество воздуха в районе ухудшилось.

Кроме того, недавно новости "Сегодня" сообщали о том, что вода, которая подается в водопроводы жителей столицы, оказалась под угрозой загрязнения. Подробности смотрите в сюжете:

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