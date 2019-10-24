Смог в Киеве: как обезопасить себя от негативного воздействия

Дым в воздухе может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием и другие проблемы

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Министерство здравоохранения Украины озвучило рекомендации, как обезопасить себя от негативного воздействия смога в Киеве.

Об этом пишет сайт Минздрава.

"По данным ВОЗ, 91% населения Земли проживают в районах, где воздух загрязнен вредными веществами. Эта проблема актуальна и для Украины. В сентябре-октябре можно наблюдать "белый смог", который состоит из дыма, тумана и пыли, часто с едким запахом, характерным для крупных городов. Причинами образования смога являются последствия традиционного сжигания опавших листьев, травы, пожары на свалках, деятельность предприятий химической промышленности, выгорания больших площадей торфяников, газовых выбросов легковых автомобилей ", – говорится в сообщении.

Заметим, что в местах максимального скопления автомобильного транспорта может фиксироваться повышенное содержание сернистого ангидрида, формальдегида, диоксида, других веществ, которые действительно вредно влияют на здоровье человека.

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Дым в воздухе может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой носа, гортани. Смог провоцирует сердечно-сосудистые болезни, болезни дыхательных путей: бронхит, астму, пневмонию. А токсичные вещества, содержащиеся в дыме, способствуют развитию аллергии.

В предыдущий раз смог накрыл столицу в середине сентября: киевляне задыхались и массово скупали маски из-за смрада.Это не первая погодная аномалия в Киеве за последнее время. Напомним, что 7 октября в столице выпал мокрый снег.

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Загрязненный воздух негативно влияет на когнитивные способности, особенно у детей и пожилых людей. Вдыхание загрязненного воздуха может увеличивать угрозу для беременных женщин, ведь влияние смога будет иметь последствия для плода.

Чтобы уберется себя от воздействия смога, следует ограничить пребывание на улице в утренние часы, когда концентрация вредных веществ в воздухе максимальна. Стоит воздержаться от физической нагрузки на улице. Нужно плотно закрывать окна и двери, включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку в жилых помещениях, использовать увлажнители воздуха.

Медики советуют увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день. Нужно промывать нос и горло, употреблять кисломолочные продукты, а также – подсоленную и щелочную воду.

Напомним, что симптомами, которые возникают при отравлении продуктами горения, являются головная боль, нарушение дыхания, усталость, плохая концентрация, нарушение ориентировки в пространстве, тахикардия, повышение артериального давления, судороги. При возникновении проблем со здоровьем необходимо немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.

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