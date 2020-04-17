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Вонючий смог в Киеве: названы самые "грязные" районы города

17 апреля, 16:41

Наталья Руда

Столица уже не занимает первое место в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом, но еще входит в ТОП-10

В Киеве после полудня в пятницу, 17 апреля, по-прежнему наблюдается смог и слышен запах гари. По данным сервиса по качеству воздуха iqair.com, средний уровень загрязнения воздуха в столице составляет 118 пунктов при норме до 50.

Вместе с тем, столица опустилась с первого места в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом до восьмого.

Скриншот с iqair.com

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Скриншот с iqair.com

По состоянию на 16:00 самый большой уровень загрязнения воздуха в Киеве зафиксирован на:

  • улица Артема – 145 пунктов;
  • улица Тростянецкая – 142 пункта;
  • Осокорки – 118 пунктов;
  • проспект Науки – 112 пунктов.

Скриншот iqair.com

Скриншот iqair.com

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При таких показателях не рекомендуется открывать окна, желательно сократить пребывание на улице.

Вместе с тем, информация агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot несколько иная, в частности, при той же норме до 50 пунктов сервис называет самыми загрязненными районами столицы:

  • улица Николая Закревского – 167 пунктов;
  • Соцгородок – 152 пункта.

В Броварах зафиксировано 172 пункта, в Буче – 139 пунктов.

Скриншот saveecobot.com

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Скриншот saveecobot.com

Ранее синоптики сообщили, что погода в ближайшие дни не будет способствовать уменьшению смога в городе.

Также смотрите о ситуации с задымлением в Киеве в сюжете:

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Киев смог загрязнение дым воздух

Источник: Сегодня

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