Вонючий смог в Киеве: названы самые "грязные" районы города

Столица уже не занимает первое место в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом, но еще входит в ТОП-10

В Киеве после полудня в пятницу, 17 апреля, по-прежнему наблюдается смог и слышен запах гари. По данным сервиса по качеству воздуха iqair.com, средний уровень загрязнения воздуха в столице составляет 118 пунктов при норме до 50.

Вместе с тем, столица опустилась с первого места в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом до восьмого.

Реклама Скриншот с iqair.com

По состоянию на 16:00 самый большой уровень загрязнения воздуха в Киеве зафиксирован на:

улица Артема – 145 пунктов;

улица Тростянецкая – 142 пункта;

Осокорки – 118 пунктов;

проспект Науки – 112 пунктов.

Скриншот iqair.com

При таких показателях не рекомендуется открывать окна, желательно сократить пребывание на улице.

Вместе с тем, информация агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot несколько иная, в частности, при той же норме до 50 пунктов сервис называет самыми загрязненными районами столицы:

улица Николая Закревского – 167 пунктов;

Соцгородок – 152 пункта.

В Броварах зафиксировано 172 пункта, в Буче – 139 пунктов.

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Ранее синоптики сообщили, что погода в ближайшие дни не будет способствовать уменьшению смога в городе.

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