Вонючий смог в Киеве: названы самые "грязные" районы города

В Киеве после полудня в пятницу, 17 апреля, по-прежнему наблюдается смог и слышен запах гари. По данным сервиса по качеству воздуха iqair.com, средний уровень загрязнения воздуха в столице составляет 118 пунктов при норме до 50.
Вместе с тем, столица опустилась с первого места в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом до восьмого.
По состоянию на 16:00 самый большой уровень загрязнения воздуха в Киеве зафиксирован на:
- улица Артема – 145 пунктов;
- улица Тростянецкая – 142 пункта;
- Осокорки – 118 пунктов;
- проспект Науки – 112 пунктов.
При таких показателях не рекомендуется открывать окна, желательно сократить пребывание на улице.
Вместе с тем, информация агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot несколько иная, в частности, при той же норме до 50 пунктов сервис называет самыми загрязненными районами столицы:
- улица Николая Закревского – 167 пунктов;
- Соцгородок – 152 пункта.
В Броварах зафиксировано 172 пункта, в Буче – 139 пунктов.
Ранее синоптики сообщили, что погода в ближайшие дни не будет способствовать уменьшению смога в городе.
Также смотрите о ситуации с задымлением в Киеве в сюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк