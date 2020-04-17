Смог в Киеве: поможет ли погода избавиться от дыма в городе

Погода в ближайшие дни не будет способствовать уменьшению смога в городе. Так, северный и северно-западный ветер, который гонит гарь в Киев, будет дуть еще несколько дней. Дождей на выходных не будет, разве что небольшие осадки вечером в воскресенье, сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Еще надо подождать 5-6 дней, чтобы поменялся ветер, а дождей станет больше даже с понедельника", – уточняет она.

Наталка Диденко также рассказала, как можно пережить смог с минимальным вредом для организма.

"Пока делаем то, что можем в этой ситуации: пьем побольше воды, ставим миски с водой в комнатах (мой кот уже сходит с ума от счастья), окна максимально открывать, влажную уборку желательно и не дадим этим трудностям затянуть пеленой светлое праздник, который мы ожидаем, нашу Пасху", – подытожила синоптик.

Глава Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозирует, что дождей не будет почти до конца апреля. Но при этом, ветер "утихомирится".

"Относительно дальнейшего развития ситуации: в течение ближайших 10 дней осадки в Украине не ожидаются, за исключением крайнего запада Украины. При этом, в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса усиление скорости ветра до значительных величин также не ожидается, максимальная скорость ветра составит 7-12 м/с", – сообщил он.

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Ранее Николай Кульбида сообщил, что с учетом направления ветра дым и запах гари пришли в Киев из Житомирской области, а не из Чернобыля.

В то же время, министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга 17 апреля сообщил, что причиной смога в Киеве является сжигание сухой травы и мусора на территории частных домовладений.

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