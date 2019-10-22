Смог в Киеве: синоптик объяснил причину

По мнению Николая Кульбиды, "ничего аномального не происходит"

В Киеве ожидается туман и гололедица / Фото: Facebook

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В Украине наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, ничего аномального не происходит, констатирует директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась средствами массовой информации, на наш взгляд, не имеет существенных оснований", – сказал он на брифинге относительно ситуации с состоянием загрязнения атмосферного воздуха в Украине во вторник в Киеве.

Директор Укргидрометцентра подчеркнул, что концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, что – в пределах максимально допустимой концентрации (5 микрограмм на 1 куб м).

Кульбида отметил, что только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации (ПДК). Однако этот показатель характерен для осеннего периода, "это привычный режим загрязнения".

"Таким образом, можно сделать вывод: ничего необычного с точки зрения атмосферного воздуха в Украине не произошло. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые повторяются очень часто", – добавил он.

Напомним, 22 октября ночью и в первой половине дня в столице – туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

21 октября с самого утра Киев накрыл густой смог. Жители столицы выкладывают в соцсетях фото затянутого дымкой города. При этом снимки сделаны на обоих берегах Днепра – в спальных кварталах Борщаговки, Отрадного и на Осокорках.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, состояние воздуха в столице ухудшилось из-за пожара на торфяниках в Обуховском районе.

Это не первая погодная аномалия в Киеве в последнее время. Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

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