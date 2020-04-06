Смог в Киеве: в каких районах самый грязный воздух

В Киеве на фоне масштабных пожаров в Чернобыльской зоне уже несколько дней наблюдается дымка. Спасатели сообщают, что ситуация разрешится через несколько дней, однако на данный момент в нескольких районах города очень загрязнен воздух.
По данным агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, при норме индекса качества воздуха в пределах 0-50 пунктов на Соцгородке зафиксировано 124 пункта, на Троещине – 118 пунктов, на Святошине – 95, на Борщаговке – 95, на Позняках, Нивках, Выдубичах, ВДНХ и Лукьяновке – также по 95 пунктов, на Лесном и Харьковском массиве – по 95 пунктов, на Русановке – 70 пунктов, на Теремках – 68 пунктов, на Дарнице – 62 пункта, на Оболони – 61 пункт.
Кроме того, в Борисполе зафиксировано 6 апреля 94 пункта, а в Ирпене – 144 пункта.
Напомним, что в Чернобыльской зоне уже несколько дней ликвидируют масштабный лесной пожар. По данным спасателей, по Киеву и области радиационный фон находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
Также на прошлой неделе в столице произошел крупный пожар на Виноградаре.
Ранее в помещении Министерства культуры в Киеве случился серьезный пожар. Смотрите об этом подробнее в сюжете:
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