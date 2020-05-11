Смягчение карантина в Киеве: будут ли работать столичные ТРЦ

Мэр Киева пообещал, что ТРЦ откроют сразу после того, как запустят транспорт

С понедельника, 11 мая, согласно постановлению Кабмина, карантинные меры в Украине ослаблены. Гражданам разрешат посещение разного рода общественных мест, естественно, с соблюдением санитарных ноорм.

В числе прочего, в городах Украины должны начать работу торгово-развлекательные центры. То есть, говоря канцелярским языком, "разрешена оптовая торговля непродовольственными товарами, в том числе в магазинах ТРЦ (кроме развлекательных и детских зон, фудкорты и кинотеатров в ТРЦ).

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Вышеупомянутое ослабление карантинных мер коснутся всей Украины, но не Киева. В столице торгово-развлекательные центры откроют во время следующего этапа снятия карантинных ограничений. То есть – не раньше 22 мая. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Что касается открытия крупных торговых центров – это будет вторая волна снятия ограничений. И мы будем опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если снова будет вспышка инфекции, мы можем снова вернуться к строгому карантину", – заявил Кличко.

Он добавил, что работу ТРЦ, скорее всего, восстановят после того, как запустят общественный транспорт.

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"Мы уже готовимся к этому. Надеюсь, что после 22 мая сможем ввести больше смягчений", – отметил мэр.

Но количество рейсов общественного транспорта в Киеве увеличат уже с 12 мая. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев. Поэтому, что подразумевал мэр Киева, когда говорил о "запуске общественного транспорта", после которго доджны, по его словам, открться ТРЦ столицы – остается пока неизвестно.

Почему решение Кабмина и Киева по открытию ТРЦ противоречивы и как будет на самом деле, – смотрите в новостях "Сегодня".

Ранее мы писали, как после ослабления карантина будут работать заведения Киева. Возобновляют работу рестораны и кафе. Однако в ограниченном режиме – в формате летних площадок на открытом воздухе, на которых посетители будут находится друг от друга на расстоянии.

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