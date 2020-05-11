Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Смягчение карантина в Киеве: будут ли работать столичные ТРЦ

11 мая, 13:15

Юрий Божко

Мэр Киева пообещал, что ТРЦ откроют сразу после того, как запустят транспорт

С понедельника, 11 мая, согласно постановлению Кабмина, карантинные меры в Украине ослаблены. Гражданам разрешат посещение разного рода общественных мест, естественно, с соблюдением санитарных ноорм.

В числе прочего, в городах Украины должны начать работу торгово-развлекательные центры. То есть, говоря канцелярским языком, "разрешена оптовая торговля непродовольственными товарами, в том числе в магазинах ТРЦ (кроме развлекательных и детских зон, фудкорты и кинотеатров в ТРЦ).

Реклама

Вышеупомянутое ослабление карантинных мер коснутся всей Украины, но не Киева. В столице торгово-развлекательные центры откроют во время следующего этапа снятия карантинных ограничений. То есть – не раньше 22 мая. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Что касается открытия крупных торговых центров – это будет вторая волна снятия ограничений. И мы будем опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если снова будет вспышка инфекции, мы можем снова вернуться к строгому карантину", – заявил Кличко.

Он добавил, что работу ТРЦ, скорее всего, восстановят после того, как запустят общественный транспорт.

В тренде
Протестующие предприниматели заблокировали проезд в центре Киева (видео)
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Реклама

"Мы уже готовимся к этому. Надеюсь, что после 22 мая сможем ввести больше смягчений", – отметил мэр.

Но количество рейсов общественного транспорта в Киеве увеличат уже с 12 мая. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев. Поэтому, что подразумевал мэр Киева, когда говорил о "запуске общественного транспорта", после которго доджны, по его словам, открться ТРЦ столицы – остается пока неизвестно.

Почему решение Кабмина и Киева по открытию ТРЦ противоречивы и как будет на самом деле, – смотрите в новостях "Сегодня".

Ранее мы писали, как после ослабления карантина будут работать заведения Киева. Возобновляют работу рестораны и кафе. Однако в ограниченном режиме – в формате летних площадок на открытом воздухе, на которых посетители будут находится друг от друга на расстоянии.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев торговля мэр Киева трц Виталий Кличко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)Другие новости
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на вынос
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на выносДругие новости
Три смерти от коронавируса за сутки: что известно про умерших в Киеве
Три смерти от коронавируса за сутки: что известно про умерших в КиевеДругие новости
"Скворечник" возле Пейзажной аллеи: стройка оказалась незаконнойДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...