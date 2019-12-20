Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,37
25,98

Снег стал дефицитом: зачем в Киев его свозят тоннами и на грузовиках

20 декабря, 16:19

Александр Марущак

В центре столицы 21-22 декабря пройдут соревнования среди сноубордистов и лыжников

Фото: Дабл Трипл Snow Fest

Фото: Дабл Трипл Snow Fest

Реклама

Из-за аномально теплой погоды в Киев везут снег для обустройства гигантского трамплина под Аркой дружбы народов. Здесь создают горку из снега, которая в высоту должна быть не меньше пятиэтажного дома. 21-22 декабря тут пройдут соревнования среди сноубордистов и лыжников Дабл Трипл Snow Fest.

"Чтобы создать горку, нам потребуется около 200 тонн снега. Уже два дня его свозят в Киев на грузовиках. Из Карпат к нам привезли пять КамАЗов снега. В каждом кузове его было 25 тонн, причем везли его как большую ценность закрытым, чтобы не растаял по дороге. Снег везут к нам не только из Буковеля, но и с разных катков со всей Украины. Машины постоянно прибывают, выгружают снег. Сегодня к вечеру он должен быть весь под аркой, поскольку открытие фестиваля уже завтра", – рассказали нам организаторы.

Фото: Дабл Трипл Snow Fest

Фото: Дабл Трипл Snow Fest

Сегодня ночью дефицитный снег рабочие будут раскладывать и утрамбовывать под аркой.

Конечно же снег есть и на горно-лыжных комплексах столицы, но оказывается снега так мало, что им не все хотят делиться.

"Снег, как это ни странно звучит, стал дефицитом. Делиться им столичные горно-лыжные комплексы не хотят, у них его не так много. Также его нельзя вырабатывать специальными пушками, поскольку на улице стоит плюсовая температура. Снег делаем даже в холодильных камерах, но это не те объемы, которые нужным нам для проведения фестиваля", – добавляют организаторы.

Ранее сайт "Сегодня" собрал список горнолыжных комплексов, где катаются и новички, и опытные любители экстрима, и нескольких "диких" мест – для самых отчаянных любителей проехаться с горки с ветерком. Кроме того, в сильные снегопады киевские экстремалы по вечерам "летают" по тротуарам Андреевского спуска, лавируя вдоль припаркованных машин. А самые отчаянные облюбовали склоны Лысой горы и Пейзажной аллеи.

Отметим, что в конце ноября в столице выпал мелкий снег.

Видео: Роман Бойко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода снег сноуборд

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантами
В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантамиПроисшествия
Догоняли и били дубинками: полицейские жестко
Догоняли и били дубинками: полицейские жестко "зачистили" улицу от протестующих (видео)Политика
В Киеве объявлен желтый уровень опасности: названа причина
В Киеве объявлен желтый уровень опасности: названа причинаДругие новости
Вторая волна пробной переписи в Украине: когда начнется, и где будет проходить
Вторая волна пробной переписи в Украине: когда начнется, и где будет проходитьДругие новости
Киеврада расширила границы столицы впервые за 30 лет
Киеврада расширила границы столицы впервые за 30 летДругие новости
В Киеве поймали липового полицейского на авто с символикой и проблесковыми маячками: видео
В Киеве поймали липового полицейского на авто с символикой и проблесковыми маячками: видеоДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...