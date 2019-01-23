Снегопад в Киеве: как сейчас выглядит город

На улицах работают коммунальщики с лопатами, а киевляне прячутся под зонтами

Снегопад в Киеве: как сейчас выглядит город //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/899/c6d/5c4899c6da3e4.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/899/c6d/5c4899c6da3e4.jpg 2019-01-23T18:19:00+02:00 Другие новости На улицах работают коммунальщики с лопатами, а киевляне прячутся под зонтами

Столицу сегодня днем накрыл мощный снегопад. Буквально за несколько часов город оказался в сугробах, а на дорогах произошло множество ДТП. Так, на одной из улиц автомобиль Audi въехал в остановку общественного транспорта. К счастью, люди успели отскочить и не пострадали. Кроме того, на бульваре Дружбы народов в ДТП попали сразу три автомобиля. Причиной аварии называют непогоду и плохую видимость из-за непрекращающегося снегопада.









































С последствиями стихии активно борются коммунальщики: на улицах заметили людей с лопатами, расчищавших дорожки для пешеходов, а на проезжей части работали тракторы и снегоуборочные машины.

Многие горожане сегодня вышли на улицу с зонтами, чтобы спрятаться от метели. А вот детвора – в восторге: дети катаются на санках и играются в снежки.

Тем временем, после пяти часов вечера в город перестали пускать большие грузовики, чтобы не усложнять и без того непростую ситуацию: на киевских дорогах из-за снега образовались масштабные пробки.

На данный момент общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графика. Киевлян же просят максимально пересесть из личных автомобилей в автобусы и троллейбусы.

Напомним, в Украинском гидрометцентре на 23 января в нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение. Так, днем в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будут сильные снегопады. В Сумскую, Харьковскую и Луганску области снег придет ночью 24 января.

Кроме того, в ГСЧС и Гидрометцентре предупредили об резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, особенно в центре и на северо-востоке Украины. Отмечается, что Украину накрыл штормовой циклон, потому объявлен повышенный уровень опасности.

По всей Украине на трассах международного значения ограничивают движение. За минувшие сутки спасатели помогли отбуксировать 68 транспортных средств.

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