Снимок монумента Родина-Мать в Киеве победил на конкурсе фотографий

Фото было сделано с дрона в тот момент, когда гигантский памятник утопал в тумане

Родина-мать. Фото: Pixabay

Снимок монумента Родина-Мать в Киеве победил на конкурсе фотографий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9d7/08c/5c69d708c8951.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9d7/08c/5c69d708c8951.jpg 2019-03-25T11:21:00+02:00 Другие новости Фото было сделано с дрона в тот момент, когда гигантский памятник утопал в тумане

Фотография монумента Родина-Мать в Киеве, сделанная с дрона, победила в ежегодном конкурсе сервиса SkyPixel.

Фото украинца Сергея Ристенко было сделано, когда памятник был окутан туманом.

Фотографию признали одной из лучших в номинации "Выбор зрителей".

Фото Сергея Ристенко монумента Родина-Мать в Киеве с сервиса SkyPixel

Первое место получило фото Дерика Баумгартнера острова Мон-Сен-Мишеля во Франции.

Ранее сообщалось, что на щите монумента "Родина-мать" после длительного перерыва снова открыли смотровую площадку. Подняться на высоту 91 метра может не каждый. Чтобы увидеть Киев с высоты птичьего полета, надо несколько попотеть. Подняться на самую высокую точку в Украине – дело не для слабонервных. На входе – обязательный фейс-контроль. В середине монумента два лифта, которые движутся под наклоном 75 градусов. На них поднимаемся до уровня груди статуи, а дальше начинается экстрим. Ступеньки очень крутые, пробираться вверх надо по узкому рукаву, в этот момент чувствуешь себя шпионом на секретном объекте из голливудского фильма. Но оно того стоит.

Также мы писали, что памятник "Родина-мать", установленный на территории "Музея истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве, будет декоммунизирован, однако останется стоять на правом берегу Днепра.

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